Умер сооснователь группы The Turtles Марк Вольман

06 сентября 2025, 18:57

Сооснователь группы The Turtles Марк Вольман умер в 78 лет

Фото: istockphoto/NetPix

На 79‑м году жизни скончался Марк Вольман, один из сооснователей легендарной рок‑группы The Turtles. Музыкант умер 5 сентября в Нэшвилле после короткой, но внезапной болезни, сообщает RadarOnline.