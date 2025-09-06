Умер сооснователь группы The Turtles Марк Вольман
На 79‑м году жизни скончался Марк Вольман, один из сооснователей легендарной рок‑группы The Turtles. Музыкант умер 5 сентября в Нэшвилле после короткой, но внезапной болезни, сообщает RadarOnline.
В 2020 году Вольману поставили диагноз деменция с тельцами Леви — прогрессирующее неврологическое заболевание, сопровождающееся галлюцинациями, тремором и проблемами с концентрацией. Несмотря на это, в 2023‑м он говорил, что воспринял диагноз, как начало новой главы и намерен прожить её максимально полно, по возможности продолжая выступать в туре Happy Together и сохраняя позитивный настрой.
Даже в трудные моменты Вольман поддерживал связь с поклонниками — во время лесных пожаров в Лос‑Анджелесе он делился переживаниями и призывал не терять веры и силы, подчёркивая, что человеческий дух невозможно сломить и что важна поддержка друзей. Музыкальный путь Вольмана начался ещё в старших классах, когда он присоединился к школьной группе одноклассника Ховарда Кейлана — Crossfires, которая позднее стала известна как The Turtles. Группа прославилась благодаря ряду хитов: их кавер на Боба Дилана «It Ain’t Me Babe» попал в ТОП‑10, а затем появились ставшие классикой «Happy Together» и «Elenore». Харизма Вольмана и его кудрявая причёска сделали его любимцем публики.
После распада The Turtles в 1970 году Вольман и Кейлан продолжили сотрудничество как дуэт Flo Eddie. Он также выступал с Frank Zappa’s Mothers of Invention и оказывал бэк‑вокальную поддержку таким известным артистам, как Duran Duran и Брюс Спрингстин. Марк Вольман останется в памяти как яркий исполнитель и душа многих сцен — его вклад в рок‑музыку 60‑х и последующие десятилетия по‑прежнему ценят поклонники по всему миру.
Читайте также: