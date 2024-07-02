«Слово пацана», Мэрилин Монро и Киркоров в костюме тигра: Как прошла кинопремия «Ника»

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1 июля в московском театре «Маска» состоялась национальная кинопремия «Ника». Мероприятие прошло впервые за минувшие два года и собрало на красной дорожке много ярких гостей и знаменитостей.
О победителях «Ники» и образах звёзд на красной дорожке расскажет редакция «Радио 1».
В этом году на кинопремии, которую вручали сразу за 2022 и 2023 года, обошлось без громких скандалов. При этом посетившие мероприятие звёзды порадовали своих фанатов яркими и запоминающимися образами.
Так, актриса Юлия Пересильд надела белое платье, подкрутила светлые локоны и накрасила губы красной помадой — получился узнаваемый образ Мэрилин Монро. Не остался без внимания и главная звезда эпатажа — певец Филипп Киркоров. Он появился на кинопремии в бархатном костюме с золотыми элементами и напомнил фанатам тигра.
Впервые за долго время в свет вышли режиссёр Андрей Кончаловский с его супругой Юлией Высоцкой. Известная на всю Россию телеведущая и кулинар выбрала для премии элегантное чёрное платье, подчеркнув идеальную фигуру.
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Кто и за что получил кинопремию «Ника» в 2024 году
- Спецприз премии — Жора Крыжовников («Слово пацана: Кровь на асфальте»);
- Лучший неигровой фильм — Любовь Аркус («Балабанов. Колокольня. Реквием»);
- Лучшая режиссура — Сергей Урсуляк («Праведник»);
- Лучший фильм — Сергей Урсуляк («Праведник»);
- Лучший анимационный фильм — «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» Ирины Евтеевой;
- Открытие года — Макар Хлебников («Снегирь»);
- Лучшая сценарная работа — Андрей Смирнов («За нас с вами»);
- Лучшая мужская роль — Александр Яценко («Праведник»);
- Лучшая женская роль — Юлия Пересильд («Вызов») и Юлия Снигирь («За нас с вами»);
- Лучшая мужская роль второго плана — Сергей Пускепалис, посмертно («Сердце Пармы»);
- Лучшая женская роль второго плана — Ирина Розанова («За нас с вами»);
- Лучшая работа по костюмам — Надежда Васильева и Ольга Михайлова («По щучьему велению»);
- Лучшая работа художника — Павел Новиков и Владимир Трапезников («Сердце Пармы»);
- Лучшая работа звукорежиссера — Андрей Худяков и Кирилл Бодров («1993»).
Образы звёзд на красной дорожке «Ники»
В этом году на кинопремии, которую вручали сразу за 2022 и 2023 года, обошлось без громких скандалов. При этом посетившие мероприятие звёзды порадовали своих фанатов яркими и запоминающимися образами.
Так, актриса Юлия Пересильд надела белое платье, подкрутила светлые локоны и накрасила губы красной помадой — получился узнаваемый образ Мэрилин Монро. Не остался без внимания и главная звезда эпатажа — певец Филипп Киркоров. Он появился на кинопремии в бархатном костюме с золотыми элементами и напомнил фанатам тигра.
Впервые за долго время в свет вышли режиссёр Андрей Кончаловский с его супругой Юлией Высоцкой. Известная на всю Россию телеведущая и кулинар выбрала для премии элегантное чёрное платье, подчеркнув идеальную фигуру.
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Евгения Парфентьева