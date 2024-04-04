Солистка группы «Слот» Нуки покинула коллектив спустя 18 лет

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Певица Нуки в социальных сетях сообщила о том, что больше не является частью рок-группы «Слот».
В аккаунтах группы в социальных сетях информация об уходе Нуки подтвердилась. По словам музыкантов, они будут советоваться со слушателями по вопросу продолжения деятельности коллектива, так как они находятся в шоковом состоянии после новости об уходе Нуки.
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