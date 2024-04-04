«Нет выбора»: Бьянка призналась, как проведет концерты после пластической операции

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
Российская певица Бьянка на светской премьере фильма «Золото Умальты» рассказала, как планирует проводить концерты после недавней пластической операции. Об этом пишет The Voice.
«Послеоперационный процесс по-хорошему занимает два месяца. Концерты будут. У меня нет выбора. Работы очень много. Помимо концертов, это и съемки клипа, и выпуск дуэта. Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять», — рассказала артистка.Бьянка добавила, что главное для нее, чтобы люди услышали ее песни.
В феврале Бьянка сообщила, что готовится к операции по липосакции живота и увеличению ягодиц собственным жиром.
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