«Больше нельзя отступать»: SHAMAN написал песню-реквием памяти погибших в «Крокусе»

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Российский исполнитель SHAMAN написал песню-реквием после теракта в «Крокус Сити Холле». Видео опубликовано на YouTube-канале артиста.
В своём Telegram-канале певец написал, что случившуюся трагедию невозможно принять и осознать.
Сообщается, что песню артист написал за один день. Этим произведением SHAMAN хочет почтить память всех погибших.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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«Так больно, что нет сил даже кричать», — отметил SHAMAN.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова