Составлен топ самых любимых рок‑групп россиян

14 апреля 2026, 14:23

«Кион Музыка»: группа «Король и Шут» возглавила топ рок-исполнителей России

Сервис «Кион Музыка» и онлайн‑кинотеатр «Кион» составили рейтинг самых популярных рок‑исполнителей среди россиян за последние полгода. Об этом сообщило агентство ТАСС.





Топ возглавила группа «Король и Шут», на втором месте располагается Nautilus Pompilius, а замыкает тройку лидеров «Город 312». В пятерку лидеров вошли группа «Агата Кристи», а также музыкант Вячеслав Бутусов. Самыми популярными треками стали «Крылья» Nautilus Pompilius и «Дорога» группы «АукцЫон».





«За последние полгода, с ноября 2025 по апрель 2026 года, в сервисе «Кион Музыка» отчетливо закрепился тренд на «канонический» русский рок с доминированием артистов 1990-х - 2000-х», — говорится в исследовании.