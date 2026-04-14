Составлен топ самых любимых рок‑групп россиян
«Кион Музыка»: группа «Король и Шут» возглавила топ рок-исполнителей России
Сервис «Кион Музыка» и онлайн‑кинотеатр «Кион» составили рейтинг самых популярных рок‑исполнителей среди россиян за последние полгода. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Топ возглавила группа «Король и Шут», на втором месте располагается Nautilus Pompilius, а замыкает тройку лидеров «Город 312». В пятерку лидеров вошли группа «Агата Кристи», а также музыкант Вячеслав Бутусов. Самыми популярными треками стали «Крылья» Nautilus Pompilius и «Дорога» группы «АукцЫон».
«За последние полгода, с ноября 2025 по апрель 2026 года, в сервисе «Кион Музыка» отчетливо закрепился тренд на «канонический» русский рок с доминированием артистов 1990-х - 2000-х», — говорится в исследовании.
В топ также вошли группы «Ария», «Аукцыон», Uma2rman, «Чиж&Co» и «Пикник».
В числе самых прослушиваемых композиций: «Крылья» — Nautilus Pompilius, «Дорога» — АукцЫон, «Скованные одной цепью» — Nautilus Pompilius, «У шамана три руки» — Пикник, «Земля» — Маша и Медведи.
Драма «Асса» с Виктором Цоем, «Элвис. Ранние годы», комедия «Махинаторы», документальный фильм «Леонард Коэн: Если будет на то твоя воля» и «Здесь был Юра» с Константином Хабенским, стали самыми популярными фильмами о рок-музыкантах среди россиян.