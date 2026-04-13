Умер «король молдавского юмора» Георге Урски
Актер Георге Урски умер в 78 лет
На 79-м году жизни скончался знаменитый молдавский актёр и юморист Георге Урски, которого называли «королём молдавского юмора». О его уходе сообщили близкие в социальных сетях.
9 апреля дочь артиста говорила, что он находится в тяжёлом состоянии в Республиканской клинической больнице. Пресс-секретарь РКБ Марина Беличук подтвердила эту информацию, уточнив, что ему провели операцию.
«Георге Урски ушёл из жизни. После 5 422 дней борьбы за жизнь предательское тело освободило его душу. Прими его, Господи, в Твой покой и свет. Теперь о нём позаботится супруга Мария Урски», — говорится в посте.
Широкой публике Георге Урски запомнился по ролям в фильмах «Гнев», «Долгота дня», «Июньский рубеж» и других. Также он выступил режиссёром картин «Кто нанимает, тот и платит» и «Ой, ой, не наливай». За свою творческую жизнь он создал десятки пьес и сценариев.
В июне 2011 года после выступления в Румынии культурный деятель перенёс инсульт, в результате которого потерял способность говорить завершил сценическую карьеру.