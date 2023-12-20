В Подмосковном «Абрамцево» откроется выставка «Лицом к лицу»

Фото:
«Наталья Нестерова и Лазарь Гадаев это два крупных художника, творивших в своей уникальной манере. Их творчеству органично присуще постоянство стиля, привязанностей в искусстве, стремление к монументальной образной пластике, постоянство таланта. Название выставки «Лицом к лицу» предполагает общение со зрителем напрямую, без посредников, через произведения-притчи», - отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что подробную информацию о выставке и билеты можно найти на официальном сайте музея-заповедника «Абрамцево».
Читайте также:
Более 240 работ будут представлены на выставке «Формула Руси 17/20»
Оксана Гладышева из Подмосковья стала лауреатом Премии ЦФО в области литературы и искусства
Новогодняя выставка «Здравствуй, Дедушка Мороз!» открылась в Подмосковье