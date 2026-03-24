Советская актриса Айша Джураева умерла в день своего рождения
В Узбекистане на 80-м году жизни умерла советская и узбекская актриса, заслуженная артистка Узбекистана Айша Джураева. Об этом сообщает zamin.uz.
Звезда скончалась 24 марта — в день своего рождения. Она появилась на свет в 1947 году в Джалал-Абадской области Кыргызстана, а творческую карьеру начала на сцене Кокандского театра.
Дебют Джураевой в кино состоялся в 1971 году — она исполнила главную роль в фильме «Драма любви». За годы работы знаменитость снялась в десятках картин. В её фильмографии — «Сокровище в могиле», «Головоломка», «Восточная плутовка», «Уставшие сердца», «Детство, оставшееся на том берегу», «Гармоничный мир» и «Наследие».
Айшу Джураеву зрители и коллеги запомнили как яркую и искреннюю актрису, умевшую глубоко раскрывать характеры своих героинь.
