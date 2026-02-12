Скончался звезда фильма «Гарольд и Мод» Бад Корт
Актер Бад Корт умер в 77 лет
Американский актёр Бад Корт, ставший знаменитым благодаря роли Гарольда в культовой ленте 1971 года «Гарольд и Мод», умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает Variety со ссылкой на его друга Дориана Хэннавея.
По его словам, артист скончался в Коннектикуте после длительной болезни, однако диагноз не уточняется. Корт особенно полюбился зрителям яркими ролями второго плана — среди них образ бога в комедии Кевина Смита «Догма».
«Бад был не просто талантливым актёром — он умел оживить даже самый короткий эпизод. Его харизма и глубина останутся в памяти тех, кто знал его и любил его работы», — сказал Хэннавей.В разные годы Бад Корт также появлялся в проектах «Коломбо», «Сумеречная зона», «Военно‑полевой госпиталь», «Мыслить как преступник» и многих других.