Союз предпринимателей «Иволга» начинает сотрудничество с Музеем предпринимателей

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Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» подписал соглашение о сотрудничества с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей для поддержки социально значимых инициатив и проектов по сохранению и защите российской культуры и традиционных ценностей, сообщает пресс-служба СПП «Иволга».
В частности, в рамках сотрудничества среди учебных заведений Подмосковья будет впервые проведён региональный этап IV Всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России».
Перспективы подписанного соглашения высоко оценила и директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Надежда Смирнова. Он отметила, что современные предпринимать могут продолжить дело своих предшественников и внести свой вклад в развитие российского общества и культуры.
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«Мы выступаем партнёрами музея, реализуем совместный информационный проект и рассчитываем на поддержку широкого круга общественности. Нам важно, чтобы люди дела получили заслуженное признание и продолжили свое благое дело», — сказала председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.
Перспективы подписанного соглашения высоко оценила и директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Надежда Смирнова. Он отметила, что современные предпринимать могут продолжить дело своих предшественников и внести свой вклад в развитие российского общества и культуры.
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Лев Каштанов