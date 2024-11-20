В Московской области состоятся показы ледового шоу на музыку Чайковского

В Зарайске стартовал городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области, при поддержке которого фестиваль проходит. Он объединит несколько направлений. Ключевая локация — арт-пространство, предполагающее полную трансформацию существующего исторического здания в современный арт-объект. Оно и станет символом перезагрузки Зарайска.