В Московской области состоятся показы ледового шоу на музыку Чайковского

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
С 2 по 4 января в Московской области пройдут показы ледового шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Спектакли состоятся в Подольске, Балашихе и Мытищах, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» — это современная интерпретация классического сюжета, сочетание русского балета и ледового шоу под аккомпанемент живой музыки симфонического оркестра.
Дирижёром оркестра выступит Иван Никифорчин — художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра и основатель, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра «Академия русской музыки».
Главные роли в спектакле исполнят ведущие фигуристы страны. Среди них серебряные призёры чемпионата России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, многократная чемпионка Сербии Елена Йованович, серебряный призёр юношеских Олимпийских игр Максим Мирошкин, победитель и призёр финала Гран-при, а также двукратный призёр чемпионата мира среди юниоров и чемпион России.
В Московской области представления пройдут:
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Дирижёром оркестра выступит Иван Никифорчин — художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра и основатель, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра «Академия русской музыки».
Главные роли в спектакле исполнят ведущие фигуристы страны. Среди них серебряные призёры чемпионата России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, многократная чемпионка Сербии Елена Йованович, серебряный призёр юношеских Олимпийских игр Максим Мирошкин, победитель и призёр финала Гран-при, а также двукратный призёр чемпионата мира среди юниоров и чемпион России.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Кроме того, в проекте примут участие чемпионы мира среди юниоров 2020 года, победители юношеской Олимпиады 2020 года и обладатели всех наград финала Гран-при среди юниоров Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов, а также в шоу участвуют чемпионы Санкт-Петербурга 2024 года, победители этапа Гран-при России среди юниоров и многократные победители и призёры всероссийских соревнований Алиса Блинникова и Алексей Карпов.
В Московской области представления пройдут:
- 2 января — город Подольск, «ЛД Витязь», сеансы в 13:00 и 18:00;
- 3 января — город Балашиха, «Арена Балашиха», сеансы в 13:00 и 18:00;
- 4 января — город Мытищи, «Арена Мытищи», сеансы в 13:00 и 18:00.
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