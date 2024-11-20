Ансамбль «Казаки.ру» показал видеоклип на композицию «Горькая моя Родина»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
Ансамбль «Казаки.ру» из Раменского представил видеоклип на композицию «Горькая моя Родина» в рамках своего выступления на гала-концерте Всероссийского фольклорного фестиваля «Казачий круг», сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
«Так как мы исполняем авторскую песню, организаторы предупредили, что необходимо разрешение от авторов. Мы нашли представителя Пахмутовой, он очень нам помог. Специально поехал к Александре Николаевне, она собственноручно написала на письме с моей просьбой "Разрешаю"», — рассказала руководитель ансамбля «Казаки.ру» Ольга Федотова.
Федотова такде поделилась историей о том, как родилась идея создания клипа.
«Наша песня очень созвучна обстановке и настроению, которое сейчас, как нам кажется, особенно ярко ощущается в стране — защищать Родину», — говорит Ольга Викторовна. – «Отец Андрей очень помог нам. Это действительно так! Разрешил снимать в храме и сам поучаствовал в съемках. Благословил нас! Для нас это большая честь», — сказала она.
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