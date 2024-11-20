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Ансамбль «Казаки.ру» показал видеоклип на композицию «Горькая моя Родина»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Ансамбль «Казаки.ру» из Раменского представил видеоклип на композицию «Горькая моя Родина» в рамках своего выступления на гала-концерте Всероссийского фольклорного фестиваля «Казачий круг», сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Перед началом концерта артисты столкнулись с трудностями — песня «Родина» была написана композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым.

«Так как мы исполняем авторскую песню, организаторы предупредили, что необходимо разрешение от авторов. Мы нашли представителя Пахмутовой, он очень нам помог. Специально поехал к Александре Николаевне, она собственноручно написала на письме с моей просьбой "Разрешаю"», — рассказала руководитель ансамбля «Казаки.ру» Ольга Федотова.


Федотова такде поделилась историей о том, как родилась идея создания клипа.

«Наша песня очень созвучна обстановке и настроению, которое сейчас, как нам кажется, особенно ярко ощущается в стране — защищать Родину», — говорит Ольга Викторовна. – «Отец Андрей очень помог нам. Это действительно так! Разрешил снимать в храме и сам поучаствовал в съемках. Благословил нас! Для нас это большая честь», — сказала она.
Одна из участниц ансамбля, Валерия Дворцова, стала режиссёром клипа, а съемки осуществил известный в Раменском видеограф Алексей Терешкин.

В видеоролике можно увидеть протоиерея Андрея Козорезова, настоятеля Казанского храма города Раменское. Он также является руководителем Духовно-Гуманитарного конвоя Раменского благочиния, который с единомышленниками регулярно отправляется на передовую, чтобы доставить гуманитарную помощь, в том числе и мирным жителям освобожденных и прифронтовых городов.

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#раменский городской округ
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В Московской области состоятся показы ледового шоу на музыку Чайковского
20 ноября 2024, 14:02

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

С 2 по 4 января в Московской области пройдут показы ледового шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Спектакли состоятся в Подольске, Балашихе и Мытищах, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» — это современная интерпретация классического сюжета, сочетание русского балета и ледового шоу под аккомпанемент живой музыки симфонического оркестра.

Дирижёром оркестра выступит Иван Никифорчин — художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра и основатель, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра «Академия русской музыки».

Главные роли в спектакле исполнят ведущие фигуристы страны. Среди них серебряные призёры чемпионата России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, многократная чемпионка Сербии Елена Йованович, серебряный призёр юношеских Олимпийских игр Максим Мирошкин, победитель и призёр финала Гран-при, а также двукратный призёр чемпионата мира среди юниоров и чемпион России.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Кроме того, в проекте примут участие чемпионы мира среди юниоров 2020 года, победители юношеской Олимпиады 2020 года и обладатели всех наград финала Гран-при среди юниоров Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов, а также в шоу участвуют чемпионы Санкт-Петербурга 2024 года, победители этапа Гран-при России среди юниоров и многократные победители и призёры всероссийских соревнований Алиса Блинникова и Алексей Карпов.

В Московской области представления пройдут:

  • 2 января — город Подольск, «ЛД Витязь», сеансы в 13:00 и 18:00;
  • 3 января — город Балашиха, «Арена Балашиха», сеансы в 13:00 и 18:00;
  • 4 января — город Мытищи, «Арена Мытищи», сеансы в 13:00 и 18:00.
Возрастное ограничение — 0 .

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#ледовая арена
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Президент Путин выразил соболезнования в связи со смертью Светланы Светличной
Президент Путин: героини Светличной обогатили кинематограф
20 ноября 2024, 12:42

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Героини заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной завоевали признание, обогатив отечественный кинематограф, заявил глава государства Владимир Путин, выражая соболезнования в связи со смертью звезды.
«Не стало Светланы Светличной - яркой, талантливой, разноплановой актрисы. Её искренние, обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и искреннее признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами», — сказано в телеграмме президента, зачитанной на церемонии прощания директором Гильдии актеров Союза российских кинематографистов Валерией Гущиной.
Также Путин соболезнует родным, близким и коллегам по цеху Светланы Светличной и отмечает, что память о знаменитости «навсегда сохранится в сердцах».

Светличной не стало в минувшую субботу на 85-м году жизни, с ней прощаются в московском Доме кино. Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище.

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В Кашире напишут самое длинное письмо Деду Морозу
20 ноября 2024, 11:39

Фото: istockphoto.com/Natali Stroganova

Акцию «Самое длинное письмо Деду Морозу» организуют в городском округе Кашира, она будет проходить в течение месяца — с 21 ноября по 21 декабря. Стать участниками акции смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«У нас в округе очень много семей с маленькими детьми. Приглашаем всех принять участие в данной акции и написать Деду Морозу свои заветные желания. По правилам, нужно на подготовленном брендированном макете написать послание зимнему волшебнику. А потом все рисунки и письма соединим в единое послание», — сказала директор городского парка Каширы Олеся Кожадей.
Брендированные макеты для письма будут раздавать в трёх местах: на набережной города и в парках Каширы-2. Акция проводится в рамках фестиваля «Репетиция Нового года» в городском парке.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#праздник
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#новый год
#дед мороз
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Мультфильм об экологии победил на фестивале анимации в Подмосковье
19 ноября 2024, 22:20

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Мультфильм о спасении природы выиграл подмосковный фестиваль анимации «Пластилиновая ворона». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Конкурс анимации им. Эдуарда Успенского уже семь лет собирает в городском округе Егорьевск поклонников мультипликации. Среди работ этого года были отмечены мультфильмы, созданные нейросетями, работы в технике валяния, а также по теме зелёной повестки. Так, в номинации «За чистый мир» победу одержал мультфильм творческих коллективов из Кирова «Любимые места», – отметили в пресс-службе.
В основе сюжета — история лягушки, которая объединила детей для очистки загрязнённого нерадивыми водителями водоёма. Актуальная экологическая проблема получилась особенно яркой в интерпретации детей.

Как отметили в ведомстве, в состав жюри фестиваля четвёртый год подряд входят представители одного из подмосковного комплекса по переработки отходов. Они оценивают работы участников в номинации «За чистый мир».

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#московская область
#дети
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Каширские вокалистки стали лауреатами международного конкурса
19 ноября 2024, 22:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Юные вокалистки из Каширы стали лауреатами II Международного фестиваля-конкурса «Вокальные мастерские». Он прошёл в Центральном Доме работников искусств в Москве, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Каширу представляли участники вокального коллектива «Элегия» Дома культуры «Ожерелье» под руководством Анны Дорофеевой. В номинации «Эстрадный вокал» Анна Кибикина стала лауреатом I степени, а Арина Никифорова, Татьяна Ветрова и Ксения Кибикина были объявлены лауреатами II степени», – отметили в администрации Каширы.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Целями конкурса «Вокальные мастерские» названы выявление и поддержка талантливых исполнителей, популяризация детского творчества, музыкально-эстетическое воспитание юных вокалистов и рост их профессионального уровня.

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#кашира
#искусство
#культура
#музыка
#конкурс
#вокал
#подмосковье
#московская область
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Дуэт из Каширы завоевал приз фестиваля «Город танца»
19 ноября 2024, 16:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Юные воспитанники студии спортивно-бальных танцев Dance Fox Центра детского творчества «Светлячок» городского округа Кашира завоевали приз фестиваля начинающих танцоров «Город танца», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ученики студии Dance Fox Анна Миронова, Марк Шахмаев, Герман Коннов, Милана Мирошкина и Константин Амелин выступали на фестивале в категориях Н2, соло и пары: Аттестации, Суперкубок, Кубок медленного вальса, Кубок ча-ча-ча и Джентльмен кап. Все представители Каширы вышли в финал, а дуэт Анны Мироновой и Германа Коннова занял третье место в номинации «Кубок медленного вальса», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фестиваль «Город танца» состоялся 17 ноября, он проходил на площадке спорткомплекса «Чкалов Арена» в Москве.

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#награда
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#танцы
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День матери в парках Клина отметят праздничными программами
19 ноября 2024, 13:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Праздничные программы, включающие мастер-классы и различные игры, проведут в парках городского округа Клин «Берёзовый» и «Сестрорецкий» 24 ноября — в День матери, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В парке «Сестрорецкий» праздник начнётся в полдень, его откроет концерт вокальной студии Eufonia в парковом амфитеатре. Там же все желающие смогут записать поздравления для своих мам. А в 13:30 в офисе дирекции паркового комплекса гостей праздника ждёт интерактивная программа, мастер-класс и эстафета», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

В парке «Берёзовый» старт праздничной программе дадут в час дня. На центральной площади у Культурно-досугового центра можно будет записать поздравление с Днём матери, а потом в парковом клубе поиграть в настольные игры, принять участие в мастер-классах и интерактивной программе.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

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«Объединяющий пласт»: Фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске
18 ноября 2024, 18:52

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Зарайске стартовал городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области, при поддержке которого фестиваль проходит. Он объединит несколько направлений. Ключевая локация — арт-пространство, предполагающее полную трансформацию существующего исторического здания в современный арт-объект. Оно и станет символом перезагрузки Зарайска.
Куратор фестиваля современного искусства «Перезагрузка-2.0» Марина Глухова в беседе с «Радио 1» рассказала подробнее о фестивале и его целях.

«Он направлен на культуру, на просвещение, на развитие туризма. И получается, что мы как бы перезагружаем осмысление города. Мы продумали маршрут по всему Зарайску: от Кремля, храма, водонапорной башни, музея Голубкины и дома Мачете, где стартует большой музей современного искусства. Совершенно бесплатно гости могут увидеть 200 работ, инсталляций, арт-объектов, видеоарта, посвящённых современной русской культуре. Это известные молодые художники, работающие абсолютно в разных жанрах, инсталляции, перформансы, музыка», — рассказала собеседница.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По ее словам, будут проходить мастер-классы художников и лекции, которые будут отсылать к современной культуре, к современному искусству. Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Это все будет до 12 января. И мы предполагаем, что и в выходные каждый день в пространстве на Красноармейской будут мастер-классы, лекции, воркшопы, и в январские праздники, там будут стоять пианино, мольберты, будет много книг. И очень много работ предполагает, что человек может прийти и сам поиграть на пианино, почитать книги, поиграть разные игры», — поделилась куратор фестиваля.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она добавила, что в каждом из нас живет творчество, которое нельзя ограничивать.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Люди вдруг отправились изучать свою страну, изучать этих людей, смотреть, смотреть друг друга, а культура, она же как огонь, вокруг которого может собраться любой. У них не будет разногласий, потому что это объединяющий пласт. Когда она современная, она говорит о сегодняшнем дне, о том, что она видит, что она чувствует, и ты можешь чуть-чуть забегая в будущее, обратить внимание на многое», — сказала Марина Глухова.

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В Кашире определились победители третьего этапа квеста «#РroСемью»
18 ноября 2024, 18:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Доме творчества им. Б.В. Щукина городского округа Кашира прошёл третий этап квеста «#РroСемью» – конкурс чтецов «Счастливы вместе». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В конкурсе участвовали школьники. На суд жюри они представили 19 выступлений от 11 общеобразовательных организаций.
«В каждом стихотворении заключалась маленькая история о близких и родных, семейных ценностях. Все произведения были посвящены самому дорогому, что есть у человека – семье. Конкурсанты проявили артистизм и умение выразительно читать стихи. Каждое выступление получилось ярким и неповторимым», – говорится в сообщении.
Победителями стали шестилетний Дмитрий Егоров из школы №3 и семилетняя Карина Назарова из Богатищевской школы.

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