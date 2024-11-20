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В рамках программы «Зима в Подмосковье» в этом году пройдёт свыше 5 тыс. мероприятий

В рамках программы «Зима в Подмосковье» пройдёт свыше 5 тыс. мероприятий
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

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В Московской области 1 декабря стартует программа «Зима в Подмосковье», которая проводится в регионе уже несколько лет.
В этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
«Планируем, что в этих мероприятиях примут участие порядка 500 тыс. человек. Ожидаем три крупных выставочных проектов и планируем, что туристический поток в регион в этом году будет 5 млн. человек – на 200 тыс. больше, чем за 2024 год. Наши мероприятия ориентированы на семейную аудиторию. Это всё для того, чтобы люди могли побыть в эти праздники со своими близкими», – отметил Кузнецов на пресс-конференции в ТАСС.


Упор будет сделан на традиции и культуру каждого муниципалитета Московской области. Это основное направление года.
«Другой важный аспект – доступность наших мероприятий. Мы проведём несколько региональных проектов с участием олимпийских чемпионов. Они все праздники будут радовать жителей Московской области. Мероприятия будут бесплатными, на них смогут прийти все желающие. Кроме того, для нас принципиально важно, чтобы эти все мероприятия были не только в больших городах рядом с Москвой, но и охватили всю Московскую область, в том числе и дальние муниципалитеты – Волоколамск, Дубну, Зарайск, Ногинск, Можайск и так далее», – отметил министр.
В числе главных мероприятий «Зимы в Подмосковье 2024-2025 годов он назвал полюбившиеся жителям Подмосковья ледовые спектакли.
«В этом году планируем, что их будет 29. Они пройдут под руководством олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Татьяны Навки. С 1 по 8 января участники этого шоу чемпионов проедут по городам Московской области, в том числе и по дальним. Все мероприятия доступны. Они будет бесплатными для жителей. В основном они проходят в парках. Уверены, что большое число людей будет приходить на ледовые спектакли», – сказал Кузнецов.
Помимо этого, по его словам, в Подмосковье будет представлено зимнее мотофристайл-шоу под руководством самого известного фристайлера России Алексея Колесникова. Это зрелищное мероприятие летом вызвало большой интерес у зрителей. Всего зимой будет восемь выступлений в восьми городах.

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Союз предпринимателей «Иволга» начинает сотрудничество с Музеем предпринимателей
20 ноября 2024, 16:51

Фото: istockphoto.com/Chainarong Prasertthai

Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» подписал соглашение о сотрудничества с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей для поддержки социально значимых инициатив и проектов по сохранению и защите российской культуры и традиционных ценностей, сообщает пресс-служба СПП «Иволга».
В частности, в рамках сотрудничества среди учебных заведений Подмосковья будет впервые проведён региональный этап IV Всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России».

«Мы выступаем партнёрами музея, реализуем совместный информационный проект и рассчитываем на поддержку широкого круга общественности. Нам важно, чтобы люди дела получили заслуженное признание и продолжили свое благое дело», — сказала председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.
Перспективы подписанного соглашения высоко оценила и директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Надежда Смирнова. Он отметила, что современные предпринимать могут продолжить дело своих предшественников и внести свой вклад в развитие российского общества и культуры.

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Ансамбль «Казаки.ру» показал видеоклип на композицию «Горькая моя Родина»

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#предприниматели
#музей
#конкурс
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Ансамбль «Казаки.ру» показал видеоклип на композицию «Горькая моя Родина»
20 ноября 2024, 14:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Ансамбль «Казаки.ру» из Раменского представил видеоклип на композицию «Горькая моя Родина» в рамках своего выступления на гала-концерте Всероссийского фольклорного фестиваля «Казачий круг», сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Перед началом концерта артисты столкнулись с трудностями — песня «Родина» была написана композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым.

«Так как мы исполняем авторскую песню, организаторы предупредили, что необходимо разрешение от авторов. Мы нашли представителя Пахмутовой, он очень нам помог. Специально поехал к Александре Николаевне, она собственноручно написала на письме с моей просьбой "Разрешаю"», — рассказала руководитель ансамбля «Казаки.ру» Ольга Федотова.
Федотова такде поделилась историей о том, как родилась идея создания клипа.

«Наша песня очень созвучна обстановке и настроению, которое сейчас, как нам кажется, особенно ярко ощущается в стране — защищать Родину», — говорит Ольга Викторовна. – «Отец Андрей очень помог нам. Это действительно так! Разрешил снимать в храме и сам поучаствовал в съемках. Благословил нас! Для нас это большая честь», — сказала она.
Одна из участниц ансамбля Валерия Дворцова стала режиссёром клипа, а съемки осуществил известный в Раменском видеограф Алексей Терешкин.

В видеоролике можно увидеть протоиерея Андрея Козорезова, настоятеля Казанского храма города Раменское. Он также является руководителем Духовно-Гуманитарного конвоя Раменского благочиния, который с единомышленниками регулярно отправляется на передовую, чтобы доставить гуманитарную помощь, в том числе и мирным жителям освобожденных и прифронтовых городов.

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#песня
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В Московской области состоятся показы ледового шоу на музыку Чайковского
20 ноября 2024, 14:02

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

С 2 по 4 января в Московской области пройдут показы ледового шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Спектакли состоятся в Подольске, Балашихе и Мытищах, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» — это современная интерпретация классического сюжета, сочетание русского балета и ледового шоу под аккомпанемент живой музыки симфонического оркестра.

Дирижёром оркестра выступит Иван Никифорчин — художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра и основатель, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра «Академия русской музыки».

Главные роли в спектакле исполнят ведущие фигуристы страны. Среди них серебряные призёры чемпионата России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, многократная чемпионка Сербии Елена Йованович, серебряный призёр юношеских Олимпийских игр Максим Мирошкин, победитель и призёр финала Гран-при, а также двукратный призёр чемпионата мира среди юниоров и чемпион России.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Кроме того, в проекте примут участие чемпионы мира среди юниоров 2020 года, победители юношеской Олимпиады 2020 года и обладатели всех наград финала Гран-при среди юниоров Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов, а также в шоу участвуют чемпионы Санкт-Петербурга 2024 года, победители этапа Гран-при России среди юниоров и многократные победители и призёры всероссийских соревнований Алиса Блинникова и Алексей Карпов.

В Московской области представления пройдут:

  • 2 января — город Подольск, «ЛД Витязь», сеансы в 13:00 и 18:00;
  • 3 января — город Балашиха, «Арена Балашиха», сеансы в 13:00 и 18:00;
  • 4 января — город Мытищи, «Арена Мытищи», сеансы в 13:00 и 18:00.
Возрастное ограничение — 0 .

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#арена шоу
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#минкульттуризма мо
#подмосковье
#ледовая арена
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Президент Путин выразил соболезнования в связи со смертью Светланы Светличной
Президент Путин: героини Светличной обогатили кинематограф
20 ноября 2024, 12:42

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Героини заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной завоевали признание, обогатив отечественный кинематограф, заявил глава государства Владимир Путин, выражая соболезнования в связи со смертью звезды.
«Не стало Светланы Светличной - яркой, талантливой, разноплановой актрисы. Её искренние, обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и искреннее признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами», — сказано в телеграмме президента, зачитанной на церемонии прощания директором Гильдии актеров Союза российских кинематографистов Валерией Гущиной.
Также Путин соболезнует родным, близким и коллегам по цеху Светланы Светличной и отмечает, что память о знаменитости «навсегда сохранится в сердцах».

Светличной не стало в минувшую субботу на 85-м году жизни, с ней прощаются в московском Доме кино. Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище.

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В Кашире напишут самое длинное письмо Деду Морозу
20 ноября 2024, 11:39

Фото: istockphoto.com/Natali Stroganova

Акцию «Самое длинное письмо Деду Морозу» организуют в городском округе Кашира, она будет проходить в течение месяца — с 21 ноября по 21 декабря. Стать участниками акции смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«У нас в округе очень много семей с маленькими детьми. Приглашаем всех принять участие в данной акции и написать Деду Морозу свои заветные желания. По правилам, нужно на подготовленном брендированном макете написать послание зимнему волшебнику. А потом все рисунки и письма соединим в единое послание», — сказала директор городского парка Каширы Олеся Кожадей.
Брендированные макеты для письма будут раздавать в трёх местах: на набережной города и в парках Каширы-2. Акция проводится в рамках фестиваля «Репетиция Нового года» в городском парке.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#праздник
#акция
#новый год
#дед мороз
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Мультфильм об экологии победил на фестивале анимации в Подмосковье
19 ноября 2024, 22:20

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Мультфильм о спасении природы выиграл подмосковный фестиваль анимации «Пластилиновая ворона». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Конкурс анимации им. Эдуарда Успенского уже семь лет собирает в городском округе Егорьевск поклонников мультипликации. Среди работ этого года были отмечены мультфильмы, созданные нейросетями, работы в технике валяния, а также по теме зелёной повестки. Так, в номинации «За чистый мир» победу одержал мультфильм творческих коллективов из Кирова «Любимые места», – отметили в пресс-службе.
В основе сюжета — история лягушки, которая объединила детей для очистки загрязнённого нерадивыми водителями водоёма. Актуальная экологическая проблема получилась особенно яркой в интерпретации детей.

Как отметили в ведомстве, в состав жюри фестиваля четвёртый год подряд входят представители одного из подмосковного комплекса по переработки отходов. Они оценивают работы участников в номинации «За чистый мир».

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#минчистоты
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#мультфильмы
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#подмосковье
#московская область
#дети
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Каширские вокалистки стали лауреатами международного конкурса
19 ноября 2024, 22:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Юные вокалистки из Каширы стали лауреатами II Международного фестиваля-конкурса «Вокальные мастерские». Он прошёл в Центральном Доме работников искусств в Москве, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Каширу представляли участники вокального коллектива «Элегия» Дома культуры «Ожерелье» под руководством Анны Дорофеевой. В номинации «Эстрадный вокал» Анна Кибикина стала лауреатом I степени, а Арина Никифорова, Татьяна Ветрова и Ксения Кибикина были объявлены лауреатами II степени», – отметили в администрации Каширы.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Целями конкурса «Вокальные мастерские» названы выявление и поддержка талантливых исполнителей, популяризация детского творчества, музыкально-эстетическое воспитание юных вокалистов и рост их профессионального уровня.

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#кашира
#искусство
#культура
#музыка
#конкурс
#вокал
#подмосковье
#московская область
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Дуэт из Каширы завоевал приз фестиваля «Город танца»
19 ноября 2024, 16:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Юные воспитанники студии спортивно-бальных танцев Dance Fox Центра детского творчества «Светлячок» городского округа Кашира завоевали приз фестиваля начинающих танцоров «Город танца», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ученики студии Dance Fox Анна Миронова, Марк Шахмаев, Герман Коннов, Милана Мирошкина и Константин Амелин выступали на фестивале в категориях Н2, соло и пары: Аттестации, Суперкубок, Кубок медленного вальса, Кубок ча-ча-ча и Джентльмен кап. Все представители Каширы вышли в финал, а дуэт Анны Мироновой и Германа Коннова занял третье место в номинации «Кубок медленного вальса», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фестиваль «Город танца» состоялся 17 ноября, он проходил на площадке спорткомплекса «Чкалов Арена» в Москве.

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#награда
#дети
#танцы
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День матери в парках Клина отметят праздничными программами
19 ноября 2024, 13:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Праздничные программы, включающие мастер-классы и различные игры, проведут в парках городского округа Клин «Берёзовый» и «Сестрорецкий» 24 ноября — в День матери, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В парке «Сестрорецкий» праздник начнётся в полдень, его откроет концерт вокальной студии Eufonia в парковом амфитеатре. Там же все желающие смогут записать поздравления для своих мам. А в 13:30 в офисе дирекции паркового комплекса гостей праздника ждёт интерактивная программа, мастер-класс и эстафета», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

В парке «Берёзовый» старт праздничной программе дадут в час дня. На центральной площади у Культурно-досугового центра можно будет записать поздравление с Днём матери, а потом в парковом клубе поиграть в настольные игры, принять участие в мастер-классах и интерактивной программе.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

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#день матери
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