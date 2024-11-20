В рамках программы «Зима в Подмосковье» в этом году пройдёт свыше 5 тыс. мероприятий

Фото: Радио 1
В Московской области 1 декабря стартует программа «Зима в Подмосковье», которая проводится в регионе уже несколько лет.
В этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Упор будет сделан на традиции и культуру каждого муниципалитета Московской области. Это основное направление года.
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«Планируем, что в этих мероприятиях примут участие порядка 500 тыс. человек. Ожидаем три крупных выставочных проектов и планируем, что туристический поток в регион в этом году будет 5 млн. человек – на 200 тыс. больше, чем за 2024 год. Наши мероприятия ориентированы на семейную аудиторию. Это всё для того, чтобы люди могли побыть в эти праздники со своими близкими», – отметил Кузнецов на пресс-конференции в ТАСС.
Упор будет сделан на традиции и культуру каждого муниципалитета Московской области. Это основное направление года.
«Другой важный аспект – доступность наших мероприятий. Мы проведём несколько региональных проектов с участием олимпийских чемпионов. Они все праздники будут радовать жителей Московской области. Мероприятия будут бесплатными, на них смогут прийти все желающие. Кроме того, для нас принципиально важно, чтобы эти все мероприятия были не только в больших городах рядом с Москвой, но и охватили всю Московскую область, в том числе и дальние муниципалитеты – Волоколамск, Дубну, Зарайск, Ногинск, Можайск и так далее», – отметил министр.В числе главных мероприятий «Зимы в Подмосковье 2024-2025 годов он назвал полюбившиеся жителям Подмосковья ледовые спектакли.
«В этом году планируем, что их будет 29. Они пройдут под руководством олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Татьяны Навки. С 1 по 8 января участники этого шоу чемпионов проедут по городам Московской области, в том числе и по дальним. Все мероприятия доступны. Они будет бесплатными для жителей. В основном они проходят в парках. Уверены, что большое число людей будет приходить на ледовые спектакли», – сказал Кузнецов.Помимо этого, по его словам, в Подмосковье будет представлено зимнее мотофристайл-шоу под руководством самого известного фристайлера России Алексея Колесникова. Это зрелищное мероприятие летом вызвало большой интерес у зрителей. Всего зимой будет восемь выступлений в восьми городах.
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Лора Луганская