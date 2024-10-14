Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
30 октября Московский областной театр драмы и комедии отпразднует свое 94-летие со дня основания. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
День рождения театра будет проходить в виде творческого вечера под названием «Линия жизни». Вечер будет посвящен Мособлдраме и заслуженной артистке РСФСР, актрисе, ровеснице театра Тамаре Сергеевне Гавриловой, чье творчество непременно связано с Московским областным театром драмы и комедии.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Во время празднования выступят молодые артисты, которые прочитают монологи и фрагменты из спектаклей театра «Кадриль», «В этом милом старом доме», «Без вины виноватые». Будут звучать произведения из постановок, в которых участвовать и сама Тамара Гарилова.
Вечер начнется в 18:30.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
История Московского областного театра драмы и комедии уходит далеко в прошлое: в 1914 году в Богородске (ныне – Ногинск) на улице Большой Московской, 65 открылся синематограф «Колизей».
Событие стало значительным явлением в культурной жизни уездного города. И не только потому, что богородская публика бурно отреагировала на показ фильмов с участием Веры Холодной, Ивана Мозжухина и других корифеев отечественного и европейского немого кино. В 1925 году талантливых профессиональных и самодеятельных артистов объединил режиссёр Н. М. Ефимов-Степняк.
Фото: Московский областной театр драмы и комедии
Осенью 1930 года на базе этой драматической труппы был создан постоянный стационарный театр. Это произошло 30 октября.Новый коллектив сразу связал свою творческую жизнь с именами молодых драматургов,таких как Н. Погодина, К. Тренева, В. Вишневский.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Сейчас Московский областной театр драмы и комедии ведет активную гастрольную деятельность, принимая участие в различных фестивалях и конкурсах. Театр постоянно пополняет копилку своих достижений новыми грамотами и благодарственными письмами.Среди них Благодарность № 304-рп от Президента РФ Д. А. Медведева за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и достигнутые творческие успехи.
1 сентября 2015 года театру было вручено Благодарственное письмо от Губернатора Московской области А. Ю. Воробьёва за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие театрального искусства Московской области.
Театр вносит огромный вклад в развитие культурных традиций региона и России.
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Во время празднования выступят молодые артисты, которые прочитают монологи и фрагменты из спектаклей театра «Кадриль», «В этом милом старом доме», «Без вины виноватые». Будут звучать произведения из постановок, в которых участвовать и сама Тамара Гарилова.
Вечер начнется в 18:30.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
История Московского областного театра драмы и комедии уходит далеко в прошлое: в 1914 году в Богородске (ныне – Ногинск) на улице Большой Московской, 65 открылся синематограф «Колизей».
Событие стало значительным явлением в культурной жизни уездного города. И не только потому, что богородская публика бурно отреагировала на показ фильмов с участием Веры Холодной, Ивана Мозжухина и других корифеев отечественного и европейского немого кино. В 1925 году талантливых профессиональных и самодеятельных артистов объединил режиссёр Н. М. Ефимов-Степняк.
Фото: Московский областной театр драмы и комедии
Осенью 1930 года на базе этой драматической труппы был создан постоянный стационарный театр. Это произошло 30 октября.Новый коллектив сразу связал свою творческую жизнь с именами молодых драматургов,таких как Н. Погодина, К. Тренева, В. Вишневский.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Сейчас Московский областной театр драмы и комедии ведет активную гастрольную деятельность, принимая участие в различных фестивалях и конкурсах. Театр постоянно пополняет копилку своих достижений новыми грамотами и благодарственными письмами.Среди них Благодарность № 304-рп от Президента РФ Д. А. Медведева за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и достигнутые творческие успехи.
1 сентября 2015 года театру было вручено Благодарственное письмо от Губернатора Московской области А. Ю. Воробьёва за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие театрального искусства Московской области.
Театр вносит огромный вклад в развитие культурных традиций региона и России.
Читайте также:
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Анастасия Бондарева