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Московский областной театр драмы и комедии отпразднует свое 94-летие

14 октября 2024, 18:20
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

30 октября Московский областной театр драмы и комедии отпразднует свое 94-летие со дня основания. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
День рождения театра будет проходить в виде творческого вечера под названием «Линия жизни». Вечер будет посвящен Мособлдраме и заслуженной артистке РСФСР, актрисе, ровеснице театра Тамаре Сергеевне Гавриловой, чье творчество непременно связано с Московским областным театром драмы и комедии.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области



Во время празднования выступят молодые артисты, которые прочитают монологи и фрагменты из спектаклей театра «Кадриль», «В этом милом старом доме», «Без вины виноватые». Будут звучать произведения из постановок, в которых участвовать и сама Тамара Гарилова.

Вечер начнется в 18:30.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

История Московского областного театра драмы и комедии уходит далеко в прошлое: в 1914 году в Богородске (ныне – Ногинск) на улице Большой Московской, 65 открылся синематограф «Колизей».
Событие стало значительным явлением в культурной жизни уездного города. И не только потому, что богородская публика бурно отреагировала на показ фильмов с участием Веры Холодной, Ивана Мозжухина и других корифеев отечественного и европейского немого кино. В 1925 году талантливых профессиональных и самодеятельных артистов объединил режиссёр Н. М. Ефимов-Степняк.


Фото: Московский областной театр драмы и комедии

Осенью 1930 года на базе этой драматической труппы был создан постоянный стационарный театр. Это произошло 30 октября.Новый коллектив сразу связал свою творческую жизнь с именами молодых драматургов,таких как Н. Погодина, К. Тренева, В. Вишневский.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Сейчас Московский областной театр драмы и комедии ведет активную гастрольную деятельность, принимая участие в различных фестивалях и конкурсах. Театр постоянно пополняет копилку своих достижений новыми грамотами и благодарственными письмами.Среди них Благодарность № 304-рп от Президента РФ Д. А. Медведева за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и достигнутые творческие успехи.
1 сентября 2015 года театру было вручено Благодарственное письмо от Губернатора Московской области А. Ю. Воробьёва за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие театрального искусства Московской области.

Театр вносит огромный вклад в развитие культурных традиций региона и России.

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Эвакуированные из Курска и Белгорода артисты дали концерт в Клину
14 октября 2024, 12:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Коллективы артистов, временно эвакуированные с приграничных территорий Белгородской и Курской областей, выступили в Клину в рамках VI Открытого межзонального фестиваля-конкурса народно-певческого искусства «Сыграем песню русскую», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для зрителей выступили курский ансамбль народного танца «Твой Успех», а также хореографические коллективы «Самоцветы» и «Хамелеон» из Курска, хореографические коллективы «Талисман» и «Радость» из Белгорода, хореографический ансамбль «Калейдоскоп» из Воронежской области и ансамбль эстрадного танца «Ритм» из Липецкой области», — говорится в сообщении.
Начальник Управления социально-значимых проектов Оксана Кутилова рассказала, что эти коллективы должны были выступить в августе на фестивале «Курская дуга», однако этот фестиваль был отменён. Клин предоставил эвакуированным артистам не только размещение, но и площадку для самовыражения.

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#конкурс
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Музей Москвы будут работать бесплатно с 14 по 20 октября
Бесплатная музейная неделя в Москве пройдет с 14 по 20 октября
12 октября 2024, 11:42

Фото: mos.ru

С 14 по 20 октября все музеи, галереи и выставочные залы Департамента культуры Москвы будут работать бесплатно. В этот период пройдет акция «Московская музейная неделя». Чтобы посетить бесплатные экспозиции, достаточно оформить билет на сайте учреждения или на mos.ru.
14 октября в Старом Английском Дворе стартует выставка «Проявить забытое». Гости увидят редкие образцы советской фототехники 1930–1980-х годов. На фотографиях — знаменитые места столицы: Большой театр, ВДНХ, памятник Маяковскому и другие.

Во вторник в Московском музее современного искусства откроется выставка «Владимир Куприянов. Возвращение времени». Этот фотохудожник оставил значительный след в искусстве, хотя его работы долгое время оставались незамеченными.

В «Мультимедиа-арт-музее» представят выставку «Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье» от Павла Пепперштейна. Художник проиллюстрировал книги Льюиса Кэрролла и создал уникальные работы на эту тему.

Также пройдет масштабная ретроспектива Игоря Шелковского под названием «Небесный город. Мастерская художника». Посетители увидят более 600 его произведений и смогут заглянуть в его мастерскую.

16 октября в музее-заповеднике «Царицыно» откроется экспозиция «Быть в материале», посвященная керамике и промышленному дизайну. Также продолжится выставка «Люди и фонды», приуроченная к 40-летию музея. Более 40 сотрудников выбрали предметы из фондов, которые их вдохновили. Экспонаты разместят среди других выставок, чтобы подчеркнуть их значимость.

Более подробно о бесплатных выставках можно узнать на сайте департамента. Акция продлится с 14 по 20 октября.

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#культура
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«Творческая сага» в Серпуховском музее продолжит работу до 15 декабря
11 октября 2024, 18:47

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

9 октября в Серпуховском историко-художественном музее открылась выставка «Творческая сага». Она проходит на втором этаже основного здания – особняка А.В. Мараевой. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Выставка увлекает работами талантливых художников, внесших вклад в развитие культуры Серпухова. Представлено более 180 работ в разных стилях: живопись, графика, скульптура, керамика и книжные иллюстрации. Все картины представляют исключительность и особенность цвета, жанра и состояния и отражают мастерство автора.

Фото: Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Посетители смогут увидеть уникальные работы по металлу семьи Волковых, живопись и керамика семьи Помеловых, красоты животного мира в работах семьи Сапуновых, реалистичные и абстрактные пейзажами семьи Тимофеевых.

«Каждая семья – это несколько поколений творцов, для которых искусство – это дело жизни, вдохновение, а также семейная традиция. Выставка приурочена к Году семьи и ставит своей целью сохранение культурного наследия и знакомство с выдающимися представителями культуры города», – пишут в своих социальных сетях организаторы выставки.

Выставка будет проходить до 15 декабря 2024 года в Серпуховском историко-художественном музее, который искусствоведы называют «Малой Третьяковкой» из-за богатейшей и разнообразной коллекции художественных работа русского и западноевропейского творчества.
Фото: Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Музей участвует в крупных выставочных проектах в Италии, США, Корее, Хорватии, Великобритании, Финляндии и других странах, где представляет историю России и показывает необъятность ее культуры.
Экспонаты музея часто становятся участниками всероссийских выставок и таких крупных музеев, как Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Центральный музей древнерусской культуры и искусства им.Андрея Рублева и других.

Фото: Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Серпуховский историко-художественный музей был удостоен чести дважды принять участие в федеральном проекте «Золотая карта России».

Художественная коллекция музея располагается в особняке XIX века, построенном по проекту известного архитектора Р.И.Клейна и принадлежавшем серпуховским купцам и фабрикантам Мараевым. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Фото: Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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В Волоколамске устроили праздник в честь посвящения первокурсников в студенты

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В Подмосковье наградили лауреатов конкурса «Юный архивист»
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#развитие
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В Волоколамске устроили праздник в честь посвящения первокурсников в студенты
11 октября 2024, 18:12

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Праздник «Посвящение в студенты 2024» провели для первокурсников Волоколамского филиала Красногорского колледжа, мероприятие состоялось во дворце спорта «Лама», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы начали готовиться к этому дню практически с 1 сентября. Все ребята на курсе дружно сплотились с самого начала. Очень много готовились, репетировали. Использовали для этой цели любую возможность», — рассказала студентка первого курса сестринское дело Елизавета Поташова.
В программу праздника вошли песни, танцы, различные номера-миниатюры, связанные с профессиями, которые ребята получат в колледже. А центральной частью праздника стала символическая передача ключей от знаний новичкам от старшекурсников.

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#студенты
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В Мытищах устроили детскую выставку-перфоманс
11 октября 2024, 12:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Детскую выставку-перфоманс под названием «Игра» организовала студия изобразительного искусства «Арт-поколение» во дворце культуры «Яуза» в Мытищах, пространством выставки стали лестницы здания, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Юные художники, выполняя задания квеста, рисовали на стенах и ступенях дворца культуры. Изюминкой игры-выставки стали роботы из картонных коробок, украшенные сделанными из подручных средств аксессуарами. В финале мероприятия каждый ребёнок получил подарок за участие», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Как отметила руководительница студии «Арт-поколение» Полина Максимова, дети с большим энтузиазмом включились в творческую игру. Она также добавила, что и сейчас любой желающий может оставить послание на стенах лестничных пролётах ДК или принести созданную им креативную вещь — она станет частью выставки.

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В Подмосковье наградили лауреатов конкурса «Юный архивист»

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#дети
#творчество
#дом культуры
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#культура
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В Подмосковье наградили лауреатов конкурса «Юный архивист»
11 октября 2024, 09:49

Фото: iStock/anyaberkut

Церемония награждения лауреатов конкурса «Юный архивист» состоялась в музейном комплексе Зои Космодемьянской в округе Руза, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Архивы буквально олицетворяют собой историческую память, поскольку они наполнены документами и материалами. Стремление молодых жителей Подмосковья изучать историю своего края на основе архивных источников и узнавать больше о далеких событиях прошлого вызывает самые теплые впечатления», — сказала глава областного министерства Надежда Куртяник.
В этом году на конкурс было подано 37 работ, созданных на основе архивных материалов. Они посвящены выдающимся жителям Московской области, героям и событиям Великой Отечественной войны и пр.

Участниками конкурса стали ребята из 14 городских округов, наибольшую активность проявили представители Раменского, Долгопрудного и Щёлкова. Лауреатов наградили дипломами, а их руководителям вручили почётные грамоты регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

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Показ фильма «Анкета Российской империи» в одном из подмосковных музеев
10 октября 2024, 18:52

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

11 октября в Серпуховском историко-художественном музее состоится показ фильма «Анкета Российской империи». Режиссер фильма — Андрей Розов. Показ пройдет в Белом зале особняка Мараевых. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Фильм покажут в рамках III этапа Международного фестиваля правильного кино. Он проходит в течение четырех месяцев (с сентября по декабрь) по всей России.

Цели фестиваля:
  • познакомить зрителей с жанром документального кино;
  • с помощью документальных кадров расширить познания посетителей об истории России;
  • показать, что идеи гуманизма, сострадания, милосердия и справедливости всегда были, есть и будут, ведь именно они являются традиционными ценностями, соединяющими разные поколения.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

125 лет назад, 28 января (по старому стилю) 1897 года, состоялась первая Всеобщая перепись населения Российской империи. Попытались поименно учесть всех имперских подданных от западных до восточных границ. Так появился первый социологический портрет Российской империи. Фильм Андрея Розова «Анкета Российской империи» повествует как раз об этом.
Фото: Серпуховский историко-художественный музей

Как был сделан этот моментальный снимок, и о чем он поведал внимательным исследователям. Отмечается, что использованы уникальные материалы Первой всеобщей переписи.
Фото: Серпуховский историко-художественный музей

О событиях и особенностях того времени в фильме рассказывают член-корреспондент РАН Ирина Елисеева; правнук П.П. Семёнова-Тян-Шанского Александр Семёнов-Тян-Шанский; председатель правления московского городского отделения Российской ассоциации статистиков Елена Заварина; доктор исторических наук Валентина Жиромская; хранитель Музея истории государственной статистики России Андрей Астафьев; кандидат экономических наук, соавтор книги по истории переписи населения в России Антон Дмитриев; главный хранитель Музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» Ксения Чайковская.

Начало в 18:30. Вход свободный, однако нужно заранее забронировать место на официальном сайте Серпуховского историко-художественного музея.
Фото: Серпуховский историко-художественный музей

В рамках III этапа Международного фестиваля правильного кино также будут показаны такие фильмы, как: «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС», «Скрытые фигуры», «Скрытые фигуры. Рельсовая война», «Блокада. Всегда со мной», «Тайны «ночных ведьм», «Вижу цель», «Встреча на Курской дуге», «Повесть о московском ополчении» и другие.

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#кино
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#перепись населения
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В Красногорске состоится концерт в честь Дня отца
10 октября 2024, 17:05

Фото: iStock/dvulikaia

Центре культуры и досуга «Отрада» в посёлке Отрадное городского округа Красногорск во вторник, 15 октября, состоится концерт, посвящённый Дню отца, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На концерте «Я горжусь тобой, папа!» выступят творческие коллективы Центра культуры и досуга. В программе концерта танцевальные номера, театральные сцены и музыкальные поздравления. Вход на концерт бесплатный, возрастные ограничения — 6 », — говорится в сообщении.
Концерт начнёт в шесть часов вечера. Центр культуры и досуга «Отрада» расположен по адресу: округ Красногорск, посёлок Отрадное, Пятницкая улица, дом №3.

В России с 2021 года День отца отмечают в третье воскресенье октября. Ранее этот праздник приходился на третье воскресенье июня.

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В Подмосковных библиотеках работают 300 книжных клубов
09 октября 2024, 18:21

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Более 300 книжных клубов работают в библиотеках Подмосковья, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Библиотека — это место, где люди становятся ближе к литературе, обмениваются читательским опытом и мнением, обсуждают новинки и учатся новым техникам понимания текста. В читальнях Подмосковья также проводятся различные мероприятия, мастер-классы, творческие встречи с авторами, спектакли и конкурсы.
Фото: БиблиоКоролёв

Например:
  • В Центральной библиотеке им. Дм. Кедрина городского округа Мытищи участника клуба «Найди свою любовь» читают пьесы.
  • В городском округе Дубна в библиотеке семейного чтения существует литературный клуб для подростков, где они изучают классическую отечественную литературу и учатся ее понимать, обсуждают прочитанное и делятся друг с другом своими размышлениями.
  • В библиотеке Королева имеется клуб любителей поэзии, где участники разбирают стихи авторов современных и классических.
  • В детской библиотеке городского округа Одинцово проходят путешествия «Книгогид», которые расширяют знания о русской литературе.
  • В Григорьевской сельской библиотеке городского округа Луховицы работает клуб для дошкольников, которые направлен на привлечение малышей к чтению. А для старшего поколения клуб «У самовара», где организуют встречи с известными творческими личностями.
  • В Библиотеке — информационном центре для молодежи городского округа Электросталь существует клуб «Книжный Маркс», где ребята вместе обсуждают прочитанные книги.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Такое совместное изучение прочитанного дает возможность выслушать все точки зрения и сформулировать свою — осознанную и осмысленную, то есть развивает когнитивную функцию человека.
К тому же, всем известно, как порой сложна литература: классика содержит в себе необозримо большое количество смыслов, дойти до которых можно постепенно, перечитывая и переосмысляя.


Фото: Библиотека для молодёжи | Электросталь

Также в библиотеках проводят различные мастер-классы. Например, недавно в Модельной библиотеке № 14 городского округа Королёв состоялся мастер-класс по финансовой грамотности, на котором эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Лебедева Екатерина поделилась ценной информацией о просветительских материалах, разработанных для разных возрастных групп.
Фото: БиблиоКоролёв

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