В Павловском Посаде состоялся показ благотворительного музыкального спектакля «Жить»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
В Павловском Посаде прошёл показ социального музыкального спектакля «Жить» от коллектива «АванСцена» из Детской школы искусств имени Якова Флиера, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
Спектакль, созданный Алёсей Бурлаковой, состоит из историй, которые основанны на реальных событиях из жизни актёров и режиссёра. В нём затрагиваются важные темы любви, дружбы, предательства и потерь, однако в каждой истории герои делают выбор — продолжать жить.
Актёрами стали дети и взрослые, а также молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.
320 павловопосадцев, включая школьников и их родителей, ветеранов и детей участников СВО, стали зрителями благотворительного показа.
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Актёрами стали дети и взрослые, а также молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.
320 павловопосадцев, включая школьников и их родителей, ветеранов и детей участников СВО, стали зрителями благотворительного показа.
«Спасибо всем, кто принял участие. Отдельная благодарность моему другу и коллеге Максиму Коркину за помощь с транспортом. Гастроли коллектива продолжим дальше», — отметила на своей странице в Социальной сети Депутат Московской областной Думы Линара Самединова.Читайте также:
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Дайана Хусинова