В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в конкурсе юных музыкантов

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Открылся приём заявок на участие в фестивале-конкурсе юных исполнителей «Одарённые дети Подмосковья», конкурс будет проводиться в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«В конкурсе 12 номинаций, они включают игру на различных музыкальных инструментах соло и в ансамбле, классический вокал, хоровое пение и теоретические дисциплины», — отмечается в сообщении.
Участие в конкурсе бесплатное. Полная информация о мероприятии размещена на сайте детской школы искусств «Классика» Одинцовского городского округа в разделе «Конкурсы». Заявки принимаются по электронной почте odarennyedetipodmo@yandex.ru до 22 февраля.
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