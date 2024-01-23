Жители Подмосковья смогут посмотреть спектакль «Кентервильское привидение»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Московский областной театр кукол приглашает на спектакль «Кентервильское привидение». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль по мотивам новеллы Оскара Уайльда состоится 26 января в Московском областном театре кукол.
Стоит отметить, что впервые показ спектакля «Кентервильское привидение» от режиссера-постановщика А. Смирнов прошел в 2013 году.
Начало спектакля в 18:00. Подробную информацию о покупке билетов можно найти на официальном сайте Московского областного театра кукол.
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«Произведение английского классика экранизировали и ставили на сценах много раз. У зрителей есть возможность увидеть оригинальную кукольную постановку спектакля по хорошо известному сюжету, проверенную временем», — поделились в министерстве.
Начало спектакля в 18:00. Подробную информацию о покупке билетов можно найти на официальном сайте Московского областного театра кукол.
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Мира Полтева