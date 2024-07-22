Стал известен владелец тапалки Hamster Kombat

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Владельцем игры про хомяка Hamster Kombat или так называемой «тапалки» (от англ. Tap — нажатие по экрану мобильного — Прим. ред.) является бизнесмен Эдуард Гуринович. Об этом предприниматель сообщил в своем Telegram-канале.
«Хочу официально поделиться, что я и моя команда стали эксклюзивным партнером по игре Hamster Kombat в России», — говорится в публикации.
Миллионер уточнил, что права на бренд выкуплены, поэтому он и его команда получили право на регистрацию одноименного с игрой товарного знака.
Гуринович добавил, что сейчас идет борьба с мошенниками в мировом масштабе. Аудитория Hamster Kombat, по словам Гуриновича, ежедневно растет. Речь идет об увеличении на более чем 250 миллионов пользователей по всему миру за квартал.
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Никита Кротов