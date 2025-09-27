Стала известна причина смерти актрисы из «Мимино» и «Глухаря» Гавриловой
Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова умерла из-за хронической недостаточности печени. Об этом сообщил ее сын Таир Газиев, передает РБК.
Актриса ушла из жизни в возрасте 73 лет. 29 сентября в 11:00 мск в Балашихе состоится церемония прощания.
Людмила Гаврилова родилась в Калуге 17 ноября 1951 года. После окончания Театрального училища имени Б. Щукина она присоединилась к труппе Московского академического театра сатиры, где служила до 2011 года. Помимо этого, Гаврилова преподавала актёрское мастерство в Щукинском училище, передавая свои знания и опыт молодому поколению.
Гаврилова приобрела известность благодаря своим ролям в кинематографе и на телевидении. За время своей профессиональной карьеры она участвовала в 126 кинопроектах.
