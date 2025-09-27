Стала известна причина смерти актрисы из «Мимино» и «Глухаря» Гавриловой

27 сентября 2025, 18:07

Причиной смерти актрисы Гавриловой стала хроническая недостаточность печени

Фото: iStock/jorgeantonio

Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова умерла из-за хронической недостаточности печени. Об этом сообщил ее сын Таир Газиев, передает РБК.