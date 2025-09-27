«Она имеет право»: Маша Распутина может стать заслуженной артисткой России
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказал мнение, что певица Маша Распутина (настоящее имя Алла Агеева) может в скором времени получить звание заслуженной артистки России. Его слова приводит издание «Абзац».
Рудченко предположил, что исполнительница хита «Живи, страна» до сих пор не имеет государственного звания, возможно, по каким-то личным причинам. Критик отметил, что ведомства сейчас обращают внимание на многих артистов и планируют награждать деятелей прошлого по их опыту.
«Насколько я помню, необходимо петь не менее 20 лет, чтобы получить звание. Маша на эстраде уже дольше. По всем нормам она имеет право», — высказался эксперт.Карьера Маши Распутиной началась в 1989 году. В прошлом году артистка объяснила, почему у неё до сих пор нет звания «заслуженной артистки». Певица рассказала, что в 1990-е годы ей предлагали купить награду, но она отказалась. Распутина подчеркнула, что для неё важнее любовь публики.