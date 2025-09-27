«Она имеет право»: Маша Распутина может стать заслуженной артисткой России

27 сентября 2025, 13:00

Маша Распутина может получить звание заслуженной артистки России

Алла Агеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказал мнение, что певица Маша Распутина (настоящее имя Алла Агеева) может в скором времени получить звание заслуженной артистки России. Его слова приводит издание «Абзац».





Рудченко предположил, что исполнительница хита «Живи, страна» до сих пор не имеет государственного звания, возможно, по каким-то личным причинам. Критик отметил, что ведомства сейчас обращают внимание на многих артистов и планируют награждать деятелей прошлого по их опыту.

«Насколько я помню, необходимо петь не менее 20 лет, чтобы получить звание. Маша на эстраде уже дольше. По всем нормам она имеет право», — высказался эксперт.