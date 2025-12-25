Стала известна причина смерти актрисы Веры Алентовой
Причина смерти Веры Алентовой — острый инфаркт миокарда. 83-летняя актриса умерла в реанимации ГКБ №1. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Во время церемонии прощания с Анатолием Лобоцким, которая проходила в театре имени Маяковского в Москве, состояние Алентовой резко ухудшилось. Ей срочно вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи диагностировали остановку сердца, однако продолжили реанимационные мероприятия. В больнице, несмотря на все усилия, спасти актрису не удалось.
За последние несколько месяцев Алентова столкнулась с обострением гипертонической болезни сердца. Алентова пережила своего мужа Владимира Меньшова на 4,5 года.
