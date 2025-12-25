Стала известна причина смерти актрисы Веры Алентовой

25 декабря 2025, 14:53

Mash: Причина смерти Веры Алентовой — острый инфаркт миокарда

Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Причина смерти Веры Алентовой — острый инфаркт миокарда. 83-летняя актриса умерла в реанимации ГКБ №1. Об этом пишет Telegram-канал Mash.