Умерла актриса Вера Алентова
Звезда фильма «Москва слезам не верит», народная артистка РФ Вера Алентова умерла на 84 году жизни. Об этом сообщили ТАСС в Театре имени Пушкина.
Актриса скончалась несколько часов назад, после госпитализации с похорон Анатолиия Лобоцкого в театре Маяковского. Там ей стало плохо, Алентову экстренно госпитализировали, но стабилизировать её состояние не удалось, передает «Вечерняя Москва».
По данным Telegram-канала Mash, последние несколько месяцев артистка страдала от обострения гипертонической болезни сердца.
Алентова запомнилась зрителям по ролям в оскароносной «Москва слезам не верит», «Завтра была война», комедии «Ширли-Мырли» и многим другим.
