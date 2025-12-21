Советский и российский композитор Геннадий Белов ушел из жизни в возрасте 86 лет

21 декабря 2025, 02:37

Фото: iStock/Robert Nieznanski

На 87-м году жизни скончался советский и российский композитор, выпускник Петербургской консерватории Геннадий Белов. О его смерти сообщили в пресс-службе Союза композиторов Санкт-Петербурга.





Геннадий Белов ушел из жизни 19 декабря, однако причина его смерти пока не называется. В Союзе композиторов выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.



Информацию о месте прощания и времени похорон пообещали опубликовать позднее.



