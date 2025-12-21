Советский и российский композитор Геннадий Белов ушел из жизни в возрасте 86 лет
На 87-м году жизни скончался советский и российский композитор, выпускник Петербургской консерватории Геннадий Белов. О его смерти сообщили в пресс-службе Союза композиторов Санкт-Петербурга.
Геннадий Белов ушел из жизни 19 декабря, однако причина его смерти пока не называется. В Союзе композиторов выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Информацию о месте прощания и времени похорон пообещали опубликовать позднее.
«Потеряла больше миллиона»: Концерт Ларисы Долиной в Туле пришлось отменить из-за катастрофически низких продаж
Геннадий Белов родился 4 мая 1939 года. Композитор был учеником таких мастеров, как Вадим Салманов и Дмитрий Шостакович. С 1966 года он преподавал полифонию в своей альма-матер.
Композитор оставил обширное творческое наследие, включая оперы «Девяносто третий год» и «Ленинградская новелла», а также множество оркестровых, хоровых и камерных сочинений.
Напомним, что 20 декабря на 67-м году жизни скончался народный артист России Анатолий Лобоцкий. В последние годы актёр боролся с тяжёлой болезнью — несколько лет назад врачи диагностировали у него рак лёгких.