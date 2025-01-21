Стала известна программа фестиваля «Русский холодец» в Павловском Посаде

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
25 января в парке «Меленки» в Павловском Посаде пройдёт XII гастрономический фестиваль «Русский холодец». Он проводится с 2014 года и по традиции привлекает сотни участников и тысячи зрителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
На фестивале с концертной программой выступят творческие коллективы городского округа. Будут работать площадка народных художественных промыслов, ярмарка и тематическая фотозона.
Фестиваль начнётся в 11:00.
В министерстве напомнили, что фестиваль «Русский холодец» – финалист национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучший проект в области гастрономического туризма». Он также признан «Национальным событием».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Посетителей ждут гастрономический чемпионат по скоростному поеданию холодца, конкурс частушек и театральных постановок, конкурс «Соусная палитра» по рисованию разноцветными соусами. Желающие смогут сыграть в шашки маленькими холодцами и испытать силы в «холодецких забавах», среди которых – перетягивании каната, бег в мешках, поднятие гири и другие», – рассказали в министерстве.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
На фестивале с концертной программой выступят творческие коллективы городского округа. Будут работать площадка народных художественных промыслов, ярмарка и тематическая фотозона.
«В этом году фестиваль будет приурочен ко Дню студента. Учащиеся разных факультетов смогут приготовить одно и то же блюдо по-разному: философы – по-философски, физики – по-броуновски, математики – по-интегральному, филологи – по-литературному, историки – по-старинному, химики – по-менделеевски системно, а биологи – по-научному», – отметили в ведомстве.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фестиваль начнётся в 11:00.
В министерстве напомнили, что фестиваль «Русский холодец» – финалист национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучший проект в области гастрономического туризма». Он также признан «Национальным событием».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Лора Луганская