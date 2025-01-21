Стала известна программа фестиваля «Русский холодец» в Павловском Посаде

«В какой-то момент представители партии стали диктовать, кто будет играть в картине, какие сцены нужно вырезать. Простите, но режиссер здесь я», — обратил внимание Баранов.

«Все кандидаты, которых мы предлагали, подвергались критике. Мы вынужденно их убирали. Никиту Кологривого, которого продвигал в проект Леонид Слуцкий, я не очень хотел видеть в фильме», — сказал режиссер.

Баранов, который работал над проектом о Жириновском, отметил, что съемки должны были стартовать летом 2024 года.Режиссер уточнил, что сценарий был готов, его даже согласовали, но производство картины так и не началось.Режиссер поделился, что ключевой проблемой стал выбор актера на роль Жириновского. Все осознавали, что артист должен быть таким же выдающимся, как его герой, сообщил Баранов.В мае Баранов покинул проект «Жириновский. Взлет», над которым в настоящий момент трудятся члены ЛДПР. Он поделился, что теперь история Жириновского будет представлена в формате сериала. По словам режиссера, оригинальный сценарий был переписан, а сам съемочный процесс может так и не состояться.