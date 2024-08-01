Стартовала всероссийская акция «Культурный маршрут Фанагории»

Фото: телеграм-канал музея «Фанагория»
В стране стартовала всероссийская онлайн-акция «Культурный маршрут Фанагории».
Это творческий конкурс, приуроченный к старту работы Международного волонтёрского лагеря на базе музея-заповедника «Фанагория», сообщили его организаторы.
Участники должны представить работы в пяти номинациях, приуроченных к каждой смене лагеря: «Классические древности юга России» (с 29.07 до 4.08); «Воспоминания о Фанагории» (с 05.08 до 11.08); «Найди Фанагорию» (с 12.08 до 18.08); «Истории казачьих песен» (с 19.08 до 25.08) и «По тропам Фанагории» (с 26.08 до 01.09).
Фото: телеграм-канал музея «Фанагория»
Работы участников оценит комиссия, в состав которой войдут ведущие деятели культуры и искусства Росси. Они выберут 50 лучших работ, которые будут размещены на портале волонтерыкультуры.рф и в группе «Волонтеры культуры» во «ВКонтакте».
Победители станут известны 23 сентября во время проведения V тематической смены «Крымский мост. История вокруг нас». В музее-заповеднике «Фанагория» их наградят специальными призами от программы «Волонтёры культуры».
Узнать подробнее о конкурсе можно по ссылке.
Ознакомиться с правилами проведения акции можно здесь.
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«Участникам нужно будет, например, написать эссе о воспоминаниях, связанных с культурой античного памятника на территории Фанагории, сфотографироваться на фоне мест или предметов, связанных с ней, спеть казачью песню, создать культурный маршрут по Фанагории», – говорится в сообщении.
Участники должны представить работы в пяти номинациях, приуроченных к каждой смене лагеря: «Классические древности юга России» (с 29.07 до 4.08); «Воспоминания о Фанагории» (с 05.08 до 11.08); «Найди Фанагорию» (с 12.08 до 18.08); «Истории казачьих песен» (с 19.08 до 25.08) и «По тропам Фанагории» (с 26.08 до 01.09).
Фото: телеграм-канал музея «Фанагория»
Работы участников оценит комиссия, в состав которой войдут ведущие деятели культуры и искусства Росси. Они выберут 50 лучших работ, которые будут размещены на портале волонтерыкультуры.рф и в группе «Волонтеры культуры» во «ВКонтакте».
Победители станут известны 23 сентября во время проведения V тематической смены «Крымский мост. История вокруг нас». В музее-заповеднике «Фанагория» их наградят специальными призами от программы «Волонтёры культуры».
Узнать подробнее о конкурсе можно по ссылке.
Ознакомиться с правилами проведения акции можно здесь.
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Лора Луганская