Закрытие сезона в ДК «Филимоновский» в Павловском Посаде отметили концертом

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Пять вокальных и две танцевальные группы выступили на отчётном концерте «Гори! Сияй!», приуроченном к закрытию творческого сезона в ДК «Филимоновский» в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На концерте полюбившиеся зрителям песни исполнили участники вокальных групп «СВЕТлячки», «Голосята», «Смайл», Candy Voice и «Стэлла». А своё хореографическое мастерство показали маленькие танцовщики из группы BABY DANCE и представительницы более старшей группы — Platinum», — говорится в сообщении.В администрации округа отметили, что в завершившимся творческом сезоне коллективы ДК «Филимоновский» неоднократно побеждали на различных конкурсах, а «СВЕТлячок» подтвердил звание образцового.
Читайте также:
Самый знаменитый ловелас, которого убила любовь: 6 июня в России празднуют день Пушкина
Концерт академического камерного женского хора пройдет в Подмосковье
Организаторы рассказали о сюрпризах юбилейного фестиваля искусств Чайковского
Лев Каштанов