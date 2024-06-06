Закрытие сезона в ДК «Филимоновский» в Павловском Посаде отметили концертом

6 июня 1799 года в Москве родился человек, которого потомки прозвали «Солнцем русской поэзии». Александр Сергеевич Пушкин до сих пор считается одним из самых выдающихся русских писателей. Его произведения читают в школах и университетах, по ним снимают фильмы и ставят театральные постановки.