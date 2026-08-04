Стала известна судьба пропавшего брата Геннадия Хазанова
Брат актера и юмориста Геннадия Хазанова Андрей Лукачер, о пропаже которого стало известно в июне, бездомный. Об этом сообщила его племянница в беседе с «МК».
Родственница рассказала, что после того, как ее дядя перестал выходить на связь, семья подала заявление в полицию. По данным правоохранителей, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мужчина живет на улице. Женщина отметила, что на кадрах он выглядит здоровым.
Об исчезновении брата Хазанова стало известно 2 июня. Племянница рассказывала, что он не выходил на связь около года. Соседи говорили, что Лукачер вел замкнутый образ жизни, питался в социальных учреждениях и хранил в квартире вещи с помойки. Также он накопил долги за ЖКУ.
Андрей Лукачер — единокровный брат Геннадия Хазанова. Второй брат артиста Юрий скончался в 2023 году. Также у него есть сестра Наталья и старший брат по матери Эдуард, с 1977 года проживающий в Германии.
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