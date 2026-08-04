Стала известна судьба пропавшего брата Геннадия Хазанова

04 августа 2026, 19:27

«МК»: пропавший брат Геннадия Хазанова Андрей Лукачер живет на улице

Геннадий Хазанов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Брат актера и юмориста Геннадия Хазанова Андрей Лукачер, о пропаже которого стало известно в июне, бездомный. Об этом сообщила его племянница в беседе с «МК».