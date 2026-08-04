Путин наградил Баскова Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста России Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Официальное объявление о присвоении государственной награды прозвучало 4 августа, пишет ТАСС.
Николай Басков — один из ведущих представителей отечественной эстрады, обладатель звания народного артиста РФ. За многолетнюю творческую карьеру певец не раз удостаивался как профессиональных, так и государственных наград.
Артист остается яркой фигурой российской музыкальной индустрии, неизменно участвуя в масштабных концертных программах и телевизионных проектах. Орден IV степени вручается за значительные заслуги в развитии страны, культуры, искусства и активную общественную позицию.
Ранее Басков записал трогательное обращение к матери поклонника. Подробности в нашем материале.
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