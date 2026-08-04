Стало известно, почему все бывшие девушки Гуфа терпели абьюз

04 августа 2026, 17:35

Психолог Миллер: бывшие девушки Гуфа терпели абьюз из-за иллюзии «особой миссии»

Алексей Долматов (Фото: Instagram* @therealguf)

Психолог Александра Миллер объяснила, почему бывшие девушки рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) терпели абьюз.





В беседе с NEWS.ru специалист пояснила, что партнёрша занимает позицию «спасателя» и вступает в такие отношения из-за «красных флагов», а не вопреки им.



По словам Миллер, уязвимость мужчины создаёт иллюзию близости: женщина верит, что исцелит его боль, а агрессию списывает на раны. Для девушек с тревожным типом привязанности спокойствие равносильно смерти эмоций.

«Этот цикл «Напряжение — Взрыв — Примирение» действует как наркотик. Агрессия и скандальность в подсознании многих девушек ассоциируются с силой и способностью защитить от внешнего мира. Даже когда эта злость направляется на неё, она ищет оправдание. Ред-флаги списываются на «сложную судьбу гения», — подчеркнула эксперт.