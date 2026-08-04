Участница Stand Up Марта Егиазарова умерла в 23 года

04 августа 2026, 18:41

Участница Stand Up Марта Егиазарова скончалась от рака в 23 года

Марта Егиазарова (Фото: Instagram*/egixmarta)

В Краснодаре 31 июля прошла церемония прощания со стендап-комиком Мартой Егиазаровой. Артистка ушла из жизни 28 июля в возрасте 23 лет после продолжительной борьбы с саркомой Юинга — редким и агрессивным онкологическим заболеванием.