Участница Stand Up Марта Егиазарова умерла в 23 года
В Краснодаре 31 июля прошла церемония прощания со стендап-комиком Мартой Егиазаровой. Артистка ушла из жизни 28 июля в возрасте 23 лет после продолжительной борьбы с саркомой Юинга — редким и агрессивным онкологическим заболеванием.
О смерти девушки сообщила её сестра Кристина, опубликовав пост в личном блоге. Она отметила, что Марта боролась с тяжёлым недугом почти пять лет, хотя зачастую пациенты с таким диагнозом уходят за считанные месяцы.
Несмотря на интенсивные курсы химиотерапии, комик продолжала активно заниматься творчеством: выступала на площадках Stand Up и «Стендап-терапия», а также создавала живописные работы. На сцену она нередко выходила сразу после процедур, открыто делясь со зрителями опытом жизни с болезнью.
Прощание с артисткой состоялось в краснодарской церкви Сурб Ованес Аветаранич. Сестра Кристина пообещала сохранить память о Марте и воплотить в жизнь её неосуществлённые задумки.
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