Стали известны детали спора вокруг наследства Михаила Ножкина
После смерти народного артиста РСФСР Михаила Ножкина московский нотариус открыл его наследственное дело. Редакция aif.ru ознакомилась с документами и выяснила, кто получит имущество музыканта и кто может претендовать на наследство.
Артист и автор песен ушёл из жизни 22 июня 2026 года. По словам вдовы пасынка Ножкина Лидии Кудрявцевой, в состав наследства артиста войдут столичная квартира и дача в Подмосковье. Отмечается, что сын артиста фигурировал в числе главных претендентов.
Речь идёт о Михаиле Колосове, которого ранее называли внебрачным сыном поэта. Вероятно, Михаил Иванович мог завещать московскую квартиру именно ему. Однако вокруг наследства уже возникли споры о родстве и условиях завещания.
Женщина, которая находилась рядом с Ножкиным в последние дни его жизни, утверждает, что Колосов не является кровным сыном артиста. При этом Лидия Кудрявцева настаивает: у Михаила Ножкина действительно был внебрачный сын, и его тоже зовут Михаилом.
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