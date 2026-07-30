Стали известны детали спора вокруг наследства Михаила Ножкина

30 июля 2026, 13:44

В Москве нотариус открыл наследственное дело Михаила Ножкина

Михаил Ножкин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

После смерти народного артиста РСФСР Михаила Ножкина московский нотариус открыл его наследственное дело. Редакция aif.ru ознакомилась с документами и выяснила, кто получит имущество музыканта и кто может претендовать на наследство.