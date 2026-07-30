«Очертания сделались резче»: Стала известна правда о новом лице Николая Баскова
Косметолог Мухина: изменения во внешности Баскова связаны с потерей веса
Николай Басков сменил имидж и сильно изменился. Фанаты заподозрили пластику, однако косметолог Марият Мухина объяснила, что причина — похудение.
В беседе с Общественной Службой Новостей врач отметила, что потеря веса кардинально меняет лицо.
«Абсолютно иными стали пропорциональные соотношения, очертания сделались резче», — обратила внимание Мухина на лицо Николая.Косметолог подчеркнула, что для такого эффекта применяли RF-лифтинг и лазер. Эти методы активируют выработку коллагена, выравнивают рельеф и омолаживают на 10–15 лет.
Она добавила, что лазер точечно воздействует на проблемные участки, убирает пигментацию и сужает поры. Сочетание этих процедур, по словам эксперта, улучшило внешность артиста без операций.