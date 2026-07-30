Николай Фоменко заплатит 10 тысяч за одну забытую квитанцию

30 июля 2026, 15:53

Суд оштрафовал Николая Фоменко на 10 тысяч рублей за просрочку оплаты штрафа

Николай Фоменко (Фото: Instagram* @nfomenkoofficial)

Мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское в Москве назначил актёру Николаю Фоменко штраф в размере 10 тысяч рублей. Как сообщает ТАСС, причиной стала несвоевременная оплата предыдущего административного штрафа.