Николай Фоменко заплатит 10 тысяч за одну забытую квитанцию
Мировой судья судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское в Москве назначил актёру Николаю Фоменко штраф в размере 10 тысяч рублей. Как сообщает ТАСС, причиной стала несвоевременная оплата предыдущего административного штрафа.
Суд установил, что Фоменко не уплатил первоначальный штраф в срок, предусмотренный законом. Изначально сумма взыскания составляла пять тысяч рублей, поэтому судья назначил наказание в двойном размере — 10 тысяч рублей.
Из материалов дела следует, что в конце февраля актёра привлекли к ответственности за нарушение правил парковки и оштрафовали. Оплату необходимо было произвести до апреля, но Фоменко не сделал этого в установленный период.
Перед заседанием Николай Владимирович подал в суд ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. В документе он полностью признал вину и приложил квитанцию, которая подтверждает, что первоначальный штраф он оплатил, хотя и с задержкой.
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