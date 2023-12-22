«Рождественская сказка Федерации бокса России» начнет работать в Серпухове

Фото: пресс-служба Федерации бокса России
С 29 декабря заработает благотворительная сказочная Новогодняя ёлка в Серпухве. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Благотворительное мероприятие пройдет с 29 декабря 2023 по 8 января 2024 года на площадке Пляж на Оке «Серпуховские Мальдивы».
Для гостей будут работать современные аттракционы и зоны активного отдыха, проведут праздничные представления, квесты, розыгрыши подарков,а также множество бесплатных активностей и мастер-классов от именитых боксёров.
Также для детей будут проводится спектакли русских народных сказок и выступления таких звезд как Ольга Бузова, Gayazovs Brothers, просто Лера, группа RASA и многие другие.
Кроме этого, на территории парка работает бесплатный каток и развлечения по мотивам русских сказок.
Стоит отметить, что перед посещением мероприятия всем желающим нужно обязательно пройти обязательную бесплатную регистрацию на официальном сайте благотворительной акции.
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Для гостей будут работать современные аттракционы и зоны активного отдыха, проведут праздничные представления, квесты, розыгрыши подарков,а также множество бесплатных активностей и мастер-классов от именитых боксёров.
Кроме этого, на территории парка работает бесплатный каток и развлечения по мотивам русских сказок.
Стоит отметить, что перед посещением мероприятия всем желающим нужно обязательно пройти обязательную бесплатную регистрацию на официальном сайте благотворительной акции.
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Мира Полтева