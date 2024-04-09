Стало известно, для чего Пугачёва впервые заявила о своей проукраинской позиции

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
Певица Алла Пугачёва уехала из РФ больше двух лет назад, аргументировав свое решение политическими и морально-этическими мотивами. Ранее она старалась не высказывать свою позицию открыто. Об этом пишет «7Дней.ру».
Только в последнее время артистка стала вести себя куда более раскованно в этом плане. Сначала она вступила в конфликт с певцом Стасом Михайловым из-за его пророссийских взглядов, после чего открыто выразила поддержку жене украинского военного, которая собирала помощь для ВСУ.
Такие действия примадонны вызвали замешательство даже у ее самых преданных фанатов, которые долго не могли понять, почему она молчала и внезапно решила высказать свою позицию.
Поведение Пугачёвой объяснил продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что певица готовится к предстоящему туру по Европе и собирается выступить в Израиле, на Кипре и в других европейских странах.
Так, её заявления могут быть частью подготовки к этим концертам.
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Такие действия примадонны вызвали замешательство даже у ее самых преданных фанатов, которые долго не могли понять, почему она молчала и внезапно решила высказать свою позицию.
Поведение Пугачёвой объяснил продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что певица готовится к предстоящему туру по Европе и собирается выступить в Израиле, на Кипре и в других европейских странах.
Так, её заявления могут быть частью подготовки к этим концертам.
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Алина Юрчак