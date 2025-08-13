Стало известно, где похоронят народного артиста России Ивана Краско
Ивана Краско похоронят в Комарово под Петербургом рядом с сыном Андреем, пишет SHOT. На прощание с Народным артистом РФ пришла его 30‑летняя сиделка Дарья, с которой ранее связывали роман; её заметили плачущей у фотографии актёра в фойе театра Комиссаржевской.
В последний путь Краско провожали коллеги, знакомые и близкие — среди них звезда «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов и казаки. По словам войскового старшины Леонида Сандлера, Краско был казаком станицы Василеостровской, регулярно участвовал в мероприятиях и стоял в строю вместе с другими казаками.
Сандлер и остальные отметили, что Иван Иванович был настоящим мужчиной и патриотом. Знакомые признались, что его смерть стала шоком: несмотря на болезнь, актёр не унывал и собирался отмечать 95‑летие.
Краско скончался 9 августа. Причиной смерти названа онкология; ранее он также перенёс последствия инсульта — в 2023 году у него был четвёртый инсульт. В последние месяцы жизни актёр отказывался от пищи. За карьеру он сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах, среди которых «Эскадрон гусар летучих», «Сын полка», «Мастер и Маргарита», «Господин оформитель», «Тарас Бульба», «Принц и нищий», «Убойная сила» и другие.
