Стало известно, где похоронят народного артиста России Ивана Краско

13 августа 2025, 12:30

Народного артиста РФ Ивана Краско похоронят рядом с сыном Андреем в Петербурге

Иван Краско (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Ивана Краско похоронят в Комарово под Петербургом рядом с сыном Андреем, пишет SHOT. На прощание с Народным артистом РФ пришла его 30‑летняя сиделка Дарья, с которой ранее связывали роман; её заметили плачущей у фотографии актёра в фойе театра Комиссаржевской.