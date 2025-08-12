Внук Ивана Краско не сможет присутствовать на прощании с актёром из-за «нестабильной ситуации в мире»

12 августа 2025, 11:16

Проживающий в Варшаве внук Краско не приедет на похороны из-за ситуации в мире

Иван Краско (фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Старший внук Ивана Краско, Ян Александрович-Краско, не сможет присутствовать на прощании с известным актёром из-за нестабильной мировой ситуации. Об этом сообщил NEWS.ru близкий к семье источник.