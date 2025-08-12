Внук Ивана Краско не сможет присутствовать на прощании с актёром из-за «нестабильной ситуации в мире»
Старший внук Ивана Краско, Ян Александрович-Краско, не сможет присутствовать на прощании с известным актёром из-за нестабильной мировой ситуации. Об этом сообщил NEWS.ru близкий к семье источник.
Как уточняется, Ян, проживающий в Варшаве, физически не в состоянии прибыть в Россию, что связано с текущими международными обстоятельствами.
Отметим, что Ян является сыном Андрея Краско и Мириам Александрович. Краско скончался в 2006 году, а матери Яна не стало в 2023.
Известно, что у Ивана Краско официально пятеро детей от разных браков. Прощание с актёром проходит в сложной атмосфере, учитывая сложности с приездом близких родственников.
