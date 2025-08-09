«Он был офицером запаса»: Друг Ивана Краско раскрыл последнюю волю артиста

09 августа 2025, 22:43

Актер Иван Краско хотел, чтобы его похоронили в офицерской форме

Иван Краско (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Народный артист России Иван Краско перед смертью просил похоронить его в офицерской форме рядом с сыном Андреем, скончавшимся в 2006 году, сообщил KP.RU его друг и бывший пиар‑директор Вячеслав Смородинов.





Известно, что Краско окончил военно‑морское училище по специальности «офицер‑артиллерист». Даты и место церемонии прощания пока не объявлены.





«Он хотел, чтобы его похоронили в военно‑морской форме. Я буду поднимать этот вопрос. Все-таки он был офицером запаса и был капитаном‑лейтенантом. Скорее всего, похороны пройдут в Комарово. Это логично. Там покоится его сын Андрей. Иван Иванович хотел быть рядом с ним», — сказал Смородинов.