Стало известно, как Школа-студия МХАТ переживает смерть Игоря Золотовицкого
Актриса Лопунова: после смерти Золотовицкого Школа-студия МХАТ осиротела
Актриса София Лопунова рассказала, что после смерти заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого Школа-студия МХАТ осиротела. С 2013 года Золотовицкий занимал там должность ректора, а Лопунова училась на последнем курсе, который набирал сам Игорь Яковлевич.
В интервью NEWS.ru София заявила, что Золотовицкий был для Школы-студии отцом.
«Укрывал надёжным крылом и учеников, и педагогов. Игорь Яковлевич был безусловной защитой для нас! После его смерти Школа будто бы осиротела, стала на какое-то время заброшенной», — сказала Лопунова.Девушка отметила, что научилась у мастера ироничному отношению к жизни и профессии. По её словам, чрезмерная серьёзность и пафос всегда заметны и на сцене. Актриса привела частую фразу Золотовицкого: «Дело-то у нас весёленькое, вот надо проще, легче». По словам Софии, он ссылался на юмор потому, что профессия в некотором смысле разрушающая и морально нелёгкая.