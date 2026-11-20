20 ноября 2026, 13:44

Актриса Лопунова: после смерти Золотовицкого Школа-студия МХАТ осиротела

Игорь Золотовицкий (Фото: кадр из сериала «Улица Шекспира»)

Актриса София Лопунова рассказала, что после смерти заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого Школа-студия МХАТ осиротела. С 2013 года Золотовицкий занимал там должность ректора, а Лопунова училась на последнем курсе, который набирал сам Игорь Яковлевич.





В интервью NEWS.ru София заявила, что Золотовицкий был для Школы-студии отцом.

«Укрывал надёжным крылом и учеников, и педагогов. Игорь Яковлевич был безусловной защитой для нас! После его смерти Школа будто бы осиротела, стала на какое-то время заброшенной», — сказала Лопунова.