Стало известно куда можно сходить в 2024 году по «Пушкинской карте» в Подмосковье

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Подмосковные музеи и театры представили первую афишу мероприятий 2024 года по «Пушкинской карте». об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт «Волшебные миры Миядзаки» 3 января можно будет посетить в мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину, а с 4 по 7 января можно попасть на музыкальную программу «Новогодняя одиссея Чайковского».
Также на сцене Историко-художественного музея «Новый Иерусалим» 4 января пройдет концерт «Орган и хор. Рождественские песнопения».
С 15 января все желающие смогут по данной программе попасть на знаменитую постановку «Много шума из ничего» в Московском Губернском театре.
Кроме этого, можно будет посетить такие выставки как «Маковские. Константин и Владимир» в новом выставочном пространстве Серпуховского музея и «Вокруг Левитана» в одном из пространств Звенигородского музея.
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Также на сцене Историко-художественного музея «Новый Иерусалим» 4 января пройдет концерт «Орган и хор. Рождественские песнопения».
Кроме этого, можно будет посетить такие выставки как «Маковские. Константин и Владимир» в новом выставочном пространстве Серпуховского музея и «Вокруг Левитана» в одном из пространств Звенигородского музея.
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Мира Полтева