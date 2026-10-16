Стало известно о новом увлечении Николая Дроздова

16 октября 2026, 16:31

Николай Дроздов (Фото: Instagram* @ndrozdov_official)

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов сейчас записывает песни. Об этом рассказал его друг — художник Константин Мирошник.





В беседе с изданием «Абзац» Константин Вячеславович заявил, что учёный проводит много времени в студии и уже готовит к выходу полноценный совместный альбом.

«Николай Дроздов начинает новую жизнь. Он снова начал петь. У него уже ранее выходили две пластинки. Сейчас он вернулся к этому. Он настолько увлёкся этим пением, что на студии записывает песни, потому что их очень много. А потом это пластинка будет. Мы её пишем вместе», — сообщил Мирошник.