Стало известно о новом увлечении Николая Дроздова
Телеведущий и зоолог Николай Дроздов сейчас записывает песни. Об этом рассказал его друг — художник Константин Мирошник.
В беседе с изданием «Абзац» Константин Вячеславович заявил, что учёный проводит много времени в студии и уже готовит к выходу полноценный совместный альбом.
«Николай Дроздов начинает новую жизнь. Он снова начал петь. У него уже ранее выходили две пластинки. Сейчас он вернулся к этому. Он настолько увлёкся этим пением, что на студии записывает песни, потому что их очень много. А потом это пластинка будет. Мы её пишем вместе», — сообщил Мирошник.Художник объяснил, что зоолог сейчас уделяет столько времени музыке, чтобы поддержать людей. При этом чувствует Дроздов себя нормально, «соответственно паспорту».