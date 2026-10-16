Общественник Курбаков потребовал проверить поездку Долиной со спецсигналами

16 октября 2026, 14:53

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Общественный деятель и политик Иван Курбаков заявил, что компетентные органы должны проверить информацию о поездке певицы Ларисы Долиной с использованием спецсигналов.





Ранее Долина заявила, что, опаздывая на концерт Николая Баскова, была вынуждена ехать очень быстро. Вскользь она упомянула о мигалках при поездке.



В беседе с изданием «Абзац» Курбаков подчеркнул: спешка на мероприятие, о котором упомянула артистка, не даёт права нарушать ПДД.

«Само по себе посещение концерта не является законным основанием для использования специальных сигналов и получения преимуществ на дороге. Их применение допускается при соблюдении установленных законом условий. Я готов инициировать обращение в компетентные органы при наличии достаточных фактических оснований. Позиция проста: закон должен быть един для всех, независимо от известности, статуса и положения человека в обществе», — отметил он.