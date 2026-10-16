Юрист раскрыл, могла ли Долина законно ехать с мигалкой на концерт Баскова
Юрист Хаминский: поездку Долиной с мигалкой должна проверить служебная проверка
Юрист Александр Хаминский прокомментировал новость о том, что Лариса Долина использовала мигалку, чтобы объезжать пробки по пути на концерт Николая Баскова. Он пояснил, что даже настоящие спецсигналы нельзя включать просто так.
В беседе с «Газетой.Ru» Хаминский отметил, что указ Президента №635 определяет, какие госорганы и когда могут оснащать машины такими устройствами.
«Сейчас из опубликованных сообщений неясно, кому принадлежал автомобиль и кто обеспечивал поездку», — подчеркнул он.По его словам, Долина могла ехать на служебной машине с законным спецсигналом или в сопровождении полиции. Однако если маячок включают, чтобы успеть на концерт, дополнительных прав проезда это не создаёт.
«В отношении лица, предоставившего служебный автомобиль со включёнными специальными сигналами для перевозки Долиной с концерта на концерт, должна быть проведена служебная проверка и вынесено решение о привлечении его к ответственности», — заявил эксперт.Юрист заключил: за незаконную установку спецсигналов водитель теряет права на год-полтора, за незаконное использование — на полтора-два года. В обоих случаях устройства конфискуют.