Юрист раскрыл, могла ли Долина законно ехать с мигалкой на концерт Баскова

16 октября 2026, 15:19

Юрист Хаминский: поездку Долиной с мигалкой должна проверить служебная проверка

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Юрист Александр Хаминский прокомментировал новость о том, что Лариса Долина использовала мигалку, чтобы объезжать пробки по пути на концерт Николая Баскова. Он пояснил, что даже настоящие спецсигналы нельзя включать просто так.





В беседе с «Газетой.Ru» Хаминский отметил, что указ Президента №635 определяет, какие госорганы и когда могут оснащать машины такими устройствами.

«Сейчас из опубликованных сообщений неясно, кому принадлежал автомобиль и кто обеспечивал поездку», — подчеркнул он.

«В отношении лица, предоставившего служебный автомобиль со включёнными специальными сигналами для перевозки Долиной с концерта на концерт, должна быть проведена служебная проверка и вынесено решение о привлечении его к ответственности», — заявил эксперт.