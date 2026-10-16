«Примазаться к Западу»: Продюсер объяснил, зачем «Би-2» меняет национальность
Продюсер Рудченко: группа «Би-2» меняет национальность ради внимания
Продюсер Павел Рудченко прокомментировал заявление певца Лёвы* из группы «Би-2» (настоящее имя — Егор Бортник*) о смене национальности коллектива и сближении с Европой.
В беседе с NEWS.ru Рудченко выразил мнение, что музыканты хотят привлечь внимание.
«Заявление о смене национальности группы «Би-2» я не воспринимаю как серьёзное. По сути, оно не должно отразиться на рейтинге коллектива и монетизации творчества. Участники продолжают работать на русском языке и выпускать контент для зрителя из РФ. Мне кажется, это примазывание к европейским странам для увеличения определённого потока или получения какого-то статуса. Группа европеизируется, но при этом не меняется ни содержание, ни качество контента», — заявил эксперт.Продюсер отметил, что действия коллектива вызывают лишь смех: солисты находятся за границей и судорожно пытаются «усидеть на двух стульях».