Стало известно о второй серии спецпроекта RT и «Роскосмоса» об МКС

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Премьера второй серии международного проекта «Starbound. Путь к звёздам» RT и «Роскосмоса» состоится сегодня, 31 июля, в 16:00.
Отмечается, что премьера состоится как в эфире, так и в соцсетях.
Как пишет RT, картина расскажет о пути России к звёздам. Кроме этого, на прямую связь выйдет командир космического экипажа МКС Олег Кононенко.
До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что объединение «Выставочные залы Москвы» работает со всеми жанрами искусства и готово поддержать начинающих молодых художников и кураторов.
Ранее сообщалось, что литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» проведут в усадьбе Захарово музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе
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Как пишет RT, картина расскажет о пути России к звёздам. Кроме этого, на прямую связь выйдет командир космического экипажа МКС Олег Кононенко.
До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что объединение «Выставочные залы Москвы» работает со всеми жанрами искусства и готово поддержать начинающих молодых художников и кураторов.
«За 11 лет на площадках объединения прошло 2,5 тыс. выставок, ежегодно их посещают более 270 тыс. человек. Помимо выставок и экспозиций, здесь можно послушать лекции, посетить мастер-классы, встречи с художниками, спектакли, воркшопы и многое другое», – приводит АГН «Москва» сообщение Собянина.
Ранее сообщалось, что литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» проведут в усадьбе Захарово музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе
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Мелисса Тимофеева