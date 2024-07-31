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Стало известно о второй серии спецпроекта RT и «Роскосмоса» об МКС

Вторая серия выйдет на экраны 31 июля
31 июля 2024, 14:51
Фото: iStock/forplayday

Фото: iStock/forplayday

Премьера второй серии международного проекта «Starbound. Путь к звёздам» RT и «Роскосмоса» состоится сегодня, 31 июля, в 16:00.
Отмечается, что премьера состоится как в эфире, так и в соцсетях.

Как пишет RT, картина расскажет о пути России к звёздам. Кроме этого, на прямую связь выйдет командир космического экипажа МКС Олег Кононенко.



До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что объединение «Выставочные залы Москвы» работает со всеми жанрами искусства и готово поддержать начинающих молодых художников и кураторов.

«За 11 лет на площадках объединения прошло 2,5 тыс. выставок, ежегодно их посещают более 270 тыс. человек. Помимо выставок и экспозиций, здесь можно послушать лекции, посетить мастер-классы, встречи с художниками, спектакли, воркшопы и многое другое», – приводит АГН «Москва» сообщение Собянина.

Ранее сообщалось, что литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» проведут в усадьбе Захарово музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе

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#роскосмос
В подмосковной усадьбе Захарово состоится IX фестиваль «Традиция»
31 июля 2024, 12:57

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» проведут в усадьбе Захарово музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе 24 августа, в этом году фестиваль будет проходить в девятый раз, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Создателями и идейными вдохновителями фестиваля являются писатель Захар Прилепин и режиссер Эдуард Бояков. Они на протяжении многих лет предлагают уникальную программу и собирают на площадках «Традиции» талантливых людей. Целью фестиваля является переосмысление взгляда на традицию, а также демонстрация нерасторжимой связи современности с основными ценностями русской культуры», — отмечается в сообщении.
В рамках фестиваля запланированы спектакли, лекции, концерты, мастер-классы, презентации и прочие разнообразные развлечения для всей семьи. На территории фестиваля будет работать ярмарка.

Подробная информация о программе размещена на сайте мероприятия.

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#минкульттуризма мо
#одинцовский городской округ
#фестиваль традиции
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В четырёх округах Подмосковья осенью откроются обновлённые библиотеки
31 июля 2024, 11:27

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Модернизация библиотек проводится в Московской области, программа стартовала в текущем году, и уже осенью откроются после обновления центральные библиотеки в Лыткарине, Пущине, Долгопрудном и Рузе, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Дизайн-проект для каждой библиотеки разрабатывался индивидуально, с учетом культурных кодов региона», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что подмосковная библиотечная сеть является самой большой в стране — в неё входит 921 библиотека. Записаться в любую из их и заказать нужную книгу можно онлайн — с помощью цифрового сервиса «Библиотеки Подмосковья».

Отмечается также, что при подмосковных библиотеках работают различные кружки, включая шахматные клубы, игротеки, театральные и анимационные студии.

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#библиотеки
#минкульттуризма мо
#московская область
#подмосковье
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Главный сырный фестиваль под Истрой соберёт 280 фермеров со всей России
31 июля 2024, 10:00

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

280 участников со всей России представят фермерскую продукцию на традиционном сырном фестивале, который откроется под Истрой 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Большинство участников – из Подмосковья, всего их будет 97. Регион занимает устойчивую лидирующую позицию в России по производству сыра. На фестивале можно будет отведать и купить десятки различных видов сыров, молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, мед, натуральные напитки, хлебобулочные изделия, травяные чаи и многое другое», – говорится в сообщении.
Адрес проведения мероприятия фестиваля: Истра, деревня Дубровское. Вход на мероприятие будет свободным.

Фестиваль проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#фестиваль
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#культура
#минсельхозпрод мо
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#московская область
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#туризм
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В Щёлковском округе проведут ягодный фестиваль с научным шоу и дачными историями
30 июля 2024, 22:45

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке усадьбы Фряново городского округа Щёлково 3 августа состоится III ежегодный ягодный фестиваль «Моя усадьба». Музей-усадьба проведёт его вместе с фермерским хозяйством «Ягодная долина», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль откроется концертом «Ягода-малинка». Перед гостями выступят местные творческие коллективы. Юных посетителей ждут шоу сахарной ваты и научное крио-шоу от компании «Наукомания». Главной частью праздничной программы станет спектакль «Дачные истории» для детей и взрослых от проекта «Мамин театр». Завершится фестиваль выступлением кавер-группы «Разогрев», – рассказали в министерстве.
Посетители также смогут принять участие в конкурсе «Ах, какая ягодка!» на самый лучший фруктово-ягодный костюм и презентовать свой образ на дефиле. Участники получат вкусные призы, а победители – особые подарки.

Как отметили в ведомстве, для гостей парка будут работать торговые ряды, лимонад-бар и фотозона. Желающие смогут посетить зону аттракционов – батуты и аркадные игры, покататься на машинах на аккумуляторах.

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#культура
#фестиваль
#щёлково
#усадьба
#ягоды
#подмосковье
#московская область
#туризм
#минкульттуризма мо
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Гостей гастрофестиваля в Муранове научат варить варенье из ягод и фруктов
30 июля 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее «Усадьба «Мураново» в городском округе Пушкинский 10 и 11 августа состоится гастрономический фестиваль «День варенья». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Это семейный, домашний праздник, который проходит на территории музея в 12-й раз. Фестиваль сохраняет дух традиций мурановской усадьбы, где принято было на открытом воздухе варить варенье из ягод и фруктов, собранных в окрестных садах и лесах», – уточнили в ведомстве.
Для гостей фестиваля приготовили мастер-классы по варке варенья. Пройдёт народное голосование за лучшее сочетание вкусов. Посетителей также ждут живая музыка и диджей-сеты, концерт Владимира Герца и лауреатов международных конкурсов «Праздник русского романса», выставки, экскурсии, усадебный квест и книжная ярмарка. Помимо этого, будут организованы творческие мастер-классы для взрослых и детей.

На территории усадьбы будут развёрнуты гастрономическая и ремесленная ярмарки.

Всю информацию о фестивале можно узнать на сайте музея и по телефону 7 (985) 317-38-98.

Билеты можно купить в кассе Усадьбы «Мураново» или онлайн. Оплатить их можно «Пушкинской картой».

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В Кашире в День города состоялось шествие с барабанщиками
#минкульттуризма мо
#усадьба
#мураново
#фестиваль
#гастрономия
#подмосковье
#московская область
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«Шаляпин-фестиваль» в Сергиевом Посаде приурочат к Году семьи
30 июля 2024, 21:00

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа 10 августа проведут традиционный «Шаляпин-фестиваль». Он будет приурочен к Году семьи, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проходит на территории храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери. Именно в этом храме в 1898 году знаменитый русский бас Фёдор Шаляпин венчался с балериной Иолой Торнаги.
«Перед зрителями выступят солисты Московского театра оперетты, Московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова, Московского музыкального театра «Геликон-опера», Народный ансамбль русской песни «Забава» Сергиево-Посадского городского округа, Ансамбль баянистов Московской областной филармонии «Русский тембр». Впервые в программе фестиваля примет участие автор-исполнитель, поэт, композитор Александр Галицкий», – рассказали в министерстве.
Для посетителей подготовили и просветительскую программу. Для них пройдут выставки Российского национального музея музыки «Михаил Глинка. Музыкальные путешествия», а также «Храмовый комплекс в Гагино и история венчания Фёдора Шаляпина и Иолы Торнаги», а также экскурсии. Настоятель храма иерей Дионисий Цветков проведёт встречу-беседу о традиционных духовных ценностях.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Малышей познакомят с народными играми и забавами, традиционными русскими инструментами, дадут возможность стать музыкантами настоящего оркестра. В течение дня будет работать ярмарка народных мастеров.

Найти подробную программу фестиваля можно на сайте.

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#культура
#искусство
#музыка
#сергиев посад
#год семьи
#фестиваль
#подмосковье
#московская область
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Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль «Яблоко от Яблони»
30 июля 2024, 19:42

Фото: iStock / erdemerdemli

19 августа, в день Яблочного спаса, состоится Всероссийский фестиваль «Яблоко от Яблони». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда содействия реализации социальных проектов «Благовест», который организует фестиваль.
«В рамках фестиваля будут проводиться различные тематические, патриотические, творческие и кулинарные мероприятия. Все они объединены общими задачами – это духовное единение людей, сохранение семейных ценностей, патриотическое воспитание, популяризация здорового образа жизни», – говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках спортивных мероприятий фестиваля и в преддверии чемпионата мира по русским шашкам будут проведены мастер-классы, сеансы одновременной игры и любительские турниры. Партнёром фонда выступит Федерации шашек России.

Жителей Московской области приглашают присоединиться к фестивалю. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте.

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#фестиваль
#подмосковье
#московская область
#благотворительность
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Более 10 тыс открыток было отправлено «Морской почтой» за 4 дня
30 июля 2024, 17:36

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Гости и жители Кронштадта отправили более 10 тыс. авторских открыток «Морской почтой» «Петербургского дневника» за четыре дня – с 25 по 28 июля.
Отмечается, что открытки дойдут до адресатов в разные уголки страны.

«Здорово, что сохраняется традиция по оформлению открыток рисунками, созданными воспитанниками кронштадтской художественной школы. Это говорит о том, что дети, которые сегодня учатся в Кронштадте, через рисунки, творчество, показывают свои патриотизм и любовь к России и той силе, которой является наш Военно-морской флот», – прокомментировал главный редактор издания Кирилл Смирнов.

Ранее сообщались, что в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте в рамках работы «Морской почты» на Якорной площади в Кронштадте в Санкт-Петербурге были изготовлены авторские открытки учеников Детской художественной школы (ДХШ) имени Аникушина.

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#рисунки
#страны
#патриотизм
#россия
#санкт-петербург
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В Кашире в День города состоялось шествие с барабанщиками
30 июля 2024, 16:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Торжественное шествие, в котором приняли участие представители предприятий, учебных заведений и различных общественных организаций округа Кашира, состоялась в рамках празднования Дня города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Колонну возглавил коллектив барабанщиков. Участниками шествия стали представители администрации округа, а также коллективы окружных предприятий: они несли флаги, воздушные шары, а также корпоративную символику. Более того: группу компании «Тепофол» возглавил человек в костюме из листов вспененного полиэтилена — главной продукции предприятия», — говорится в сообщении.
В числе представителей общественных организаций в шествии приняли участие члены каширского отделения «Боевого братства» и «Союза женщин России», Каширское городское казачество, «Наследники Победы», «Каширский пограничник» и пр., а также представители силовых структур.

Шествие, которое прошло по исторической части Каширы, замыкали росгвардейцы. Колонну поприветствовал глава округа Михаил Шувалов, депутат Госдумы Андрей Голубев и другие.

А в финале шествия барабанщики устроили ритм-шоу для всех участников и зрителей.

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