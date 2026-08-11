Стало известно, от какой должности откажется Константин Богомолов

11 августа 2026, 19:05

Критик Райкина: Богомолов не пойдёт в ректоры ГИТИСа из-за истории с МХАТом

Константин Богомолов (Фото: Instagram* @konbog75)

Критик Марина Райкина заявила, что Константин Богомолов вряд ли заинтересуется освободившимся постом ректора ГИТИСа и, скорее всего, откажется от такого предложения, если оно поступит.





В беседе с NEWS.ru эксперт назвала несколько причин, среди которых — недавняя история с его уходом из Школы-студии МХАТ.

«Богомолов вряд ли пойдёт, хотя он и воспитывался в ГИТИСе. Он один из самых умных режиссёров и художников. Не надо забывать, что весной была очень некрасивая по отношению к нему история со Школой-студией МХАТ. Вряд ли он захочет это пережить второй раз, потому что всё равно в любом случае это будет связано с закулисными играми, а от них никому хорошо не бывает», — отметила Райкина.