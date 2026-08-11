Евгений Петросян показал забавный снимок с маленькой дочерью из отпуска
80-летний Евгений Петросян проводит отпуск на море вместе с супругой Татьяной Брухуновой и детьми. В своём блоге он опубликовал редкое семейное фото с отдыха.
На кадре юморист позирует с двухлетней дочерью Матильдой, которая родилась осенью 2023 года. Петросян выбрал яркий образ — пёструю рубашку, тёмно-синие шорты, тюбетейку и солнцезащитные очки.
Девочка появилась перед камерой в нежно-розовом костюме с милым принтом, соломенной шляпке и таких же очках, как у отца. Поклонники активно отреагировали на публикацию. В комментариях они оставили множество тёплых слов и заметили, что Матильда с каждым разом всё больше похожа на знаменитого отца.
Ранее супруга Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, почему считает его идеальным мужчиной. Причиной она назвала возраст супруга и отсутствие контроля с его стороны.
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