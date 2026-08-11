«Светись, мой лев»: Нонна Гришаева показала редкое фото с мужем в его день рождения

11 августа 2026, 17:11

Актриса Нонна Гришаева опубликовала фото с мужем в день его 43-летия

Нонна Гришаева (Фото: Instagram* @grishaevanonna)

Актриса Нонна Гришаева в личном блоге поделилась снимком с супругом в честь его дня рождения.





Режиссёру Александру Нестерову исполнилось 43 года. Артистка, которая состоит с ним в браке с 2006 года, обратилась к имениннику со словами признательности.

«Хочу, чтобы ты был здоров, бодр и счастлив, чтобы у тебя всё получалось! Чтобы ты всегда так на меня смотрел... И никаких кризисов среднего возраста. Светись, мой лев, и никаких гвоздей. Люблю — вот лозунг мой. И солнца!.. И моря», — написала она.