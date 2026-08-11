«Дело без движения»: Супруга Лёши Свика подала на развод
Лёша Свик и Ксения Ткачёва инициировали развод
Жена рэпера Лёши Свика (настоящее имя — Алексей Норкитович) Ксения Ткачёва подала заявление на развод. Документ датирован 26 июня, но суд пока оставил его без движения.
Ксения подтвердила эту информацию в разговоре с Super.
«Документы на развод поданы, комментарии давать пока не хочу, сделаю, как получу официальный документ. По закону суд даёт время на примирение, поэтому дело пока без движения», — сообщила женщина.Сам певец, как выяснилось, не знал о подаче заявления. В беседе с изданием он заявил, что ему нечего комментировать, и посоветовал обращаться к официальным источникам.
«Я, честно говоря, сам пока что не до конца понимаю, о чём идёт речь», — отметил Норкитович.Алексей и Ксения заключили брак в 2022 году. Известно, что пара несколько раз сходилась и расходилась, однако с начала 2025 года в их отношениях, судя по соцсетям, наступило затишье.