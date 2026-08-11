«Дело без движения»: Супруга Лёши Свика подала на развод

11 августа 2026, 18:29

Лёша Свик и Ксения Ткачёва инициировали развод

Алексей Норкитович (Фото: Instagram* @alex_svik)

Жена рэпера Лёши Свика (настоящее имя — Алексей Норкитович) Ксения Ткачёва подала заявление на развод. Документ датирован 26 июня, но суд пока оставил его без движения.





Ксения подтвердила эту информацию в разговоре с Super.

«Документы на развод поданы, комментарии давать пока не хочу, сделаю, как получу официальный документ. По закону суд даёт время на примирение, поэтому дело пока без движения», — сообщила женщина.

«Я, честно говоря, сам пока что не до конца понимаю, о чём идёт речь», — отметил Норкитович.